Creative e Wargaming insieme per nuovi bundle in World of Warships

Creative Technology ha annuncia una partnership con World of Warships (WoWS), il celebre MMO a tema battaglie navali sviluppato da Wargaming.



I giocatori di World of Warships (PC) e World of Warships: Legends (console) riceveranno esclusivi contenuti in-game (dal valore di circa €20) con l'acquisto di uno di questi prodotti: Creative SXFI GAMER, Sound Blaster AE-9, Sound Blaster AE-7, Sound BlasterX AE-5 Plus, Sound Blaster G3, Sound BlasterX G6, Sound BlasterX Katana e T100. Creative offrirà come incentivo un codice sconto di €20 sull'acquisto di questi prodotti. Il codice promozionale sarà annunciato insieme alla nuova patch nella newsletter di World of Warships del 2 dicembre 2020.

