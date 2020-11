Disponibile in Italia la nuova Modalità Multilingue per Alexa

Gli utenti che utilizzano i dispositivi Echo o quelli con integrazione Alexa possono cambiare la lingua del proprio device in italiano/inglese nella sezione dispositivi dell’App Alexa, entrando nelle impostazioni del singolo dispositivo all’interno dell’App, alla voce “lingua”.



Sui dispositivi Echo dotati di display, come Echo Show, gli utenti possono anche scorrere sullo schermo verso il basso per accedere alla sezione delle impostazioni e cambiare la lingua. Qualora non fosse presente l’opzione inglese/italiano o italiano/inglese all’interno delle impostazioni, sarà necessario assicurarsi di aver scaricato l'ultimo aggiornamento software, chiedendo: "Alexa, verifica la presenza di aggiornamenti software".



Inoltre, è possibile cambiare la lingua solo con la voce, dicendo "Alexa, parla inglese" e abilitando così la Modalità Multilingue sul proprio dispositivo. La Modalità Multilingue consente infatti ai clienti di interagire con Alexa in italiano e in inglese senza cambiare ogni volta l'impostazione della lingua sui propri dispositivi.

Ad esempio, se un utente chiederà le condizioni meteo in inglese, Alexa risponderà in inglese e se qualcun altro nella sua famiglia le chiederà in italiano, Alexa capirà e risponderà in italiano senza ulteriori sforzi di configurazione.

Oggi nel mondo moltissime persone parlano più lingue, spesso anche all'interno del proprio nucleo familiare. È per questo che Amazon sta estendendo la sua