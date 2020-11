ESL e Vodafone ufficializzano le finali di ESL Vodafone Championship

Le finali nazionali dell'ESL Vodafone Championship sono giunte al loro atto conclusivo, che si terrà dal 27 al 29 novembre, nel corso della MGW-X.

L'ESL Vodafone Championship ha regalato nel corso dei mesi grandi emozioni e incredibili colpi di scena per tutta la stagione: ora è giunto il momento di annunciare i vincitori dei 3 giochi selezionati quest'anno, che si contenderanno il titolo di campione italiano e un montepremi complessivo di 20.000€.



Il 28/11 è in programma la finale di Brawl Stars: gli Outplayed sono già in finale e si batteranno contro la vincente della semifinale tra Hmble e Outsiders.

Lo stesso giorno è programmata la finale di Clash Royale, in cui Chief Keef primo finalista, giocherà nella ESL Arena virtuale della MGW-X contro il vincente tra Legge

e Pasti per conquistare l'ambito titolo.

Infine, per Counter Strike: Global Offensive, la cui finale si giocherà il 29/11, gli Elites Esports già in finale affronteranno il vincente della semifinale tra HSL Esports e Totem Esports, che si terrà il 27/11.

Il team che uscirà vincitore in finale parteciperà alla ESL European Championship, torneo internazionale in cui si sfideranno i vincitori degli altri campioni nazionali ESL.



Tutti gli eventi saranno live sul

canale

twitch.tv/esl_it

e

su

Twitter

,

e a

commentare le finali ci sarà il solito cast di eccezione targato ESL formato da Simone "Akira" Trimarchi, Edoardo "Eddie" Cianciosi, Diego "DC System" Contò, Simone "Nemos" D'orazio e Luigi "Gigi" Puccianti.





Nello stesso periodo andrà in scena anche la Virtual Arena powered by Vodafone, spazio virtuale dove i migliori influencer di area gaming d'Italia si alterneranno alla conduzione di format e podcast: Favij, Grax e tanti altri offriranno uno spettacolo immersivo tra challenge, tornei e iniziative inedite per far vivere una esperienza coinvolgente alla community facendola giocare con i propri beniamini.

Lo show potrà essere seguito sul sito dedicato

www.virtualarena.gg

, un hub digitale in piena regola.

