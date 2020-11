App e pandemia: il 72% degli italiani le ha usate per adattarsi alla nuova normalità

Il 2020 si sta dimostrando un anno di cambiamento da innumerevoli punti di vista, la pandemia di Covid-19 ha sconvolto la vita di tantissime persone in diversi ambiti: dalla scuola al tempo libero, dal lavoro agli acquisti, passando inevitabilmente dai rapporti interpersonali. Ciò che sembra aver intercettato in maniera trasversale tutti questi ambiti è la tecnologia: si sono infatti moltiplicati in questo periodo i servizi digitali e le app a supporto della nuova normalità.A questo proposito, app per viaggiare in treno e pullman in Europa, ha commissionato una ricerca con lo scopo di indagare, e in particolare con le app, in questo particolare periodo. Ne è emerso che 6 italiani possessori di smartphone su 10 (59%) si sono affidati di più all'utilizzo di app durante la pandemia di Covid-19, il 72% è inoltre convinto che queste lo abbiano aiutato ad adattarsi meglio alla nuova vita.Il 37% dei rispondentie di aver scaricato più app rispetto a quante ne avrebbe normalmente scaricate. Non stupisce quindi il dato sul tempo passato davanti allo schermo: l'87% afferma di trascorrere più tempo sul proprio smartphone rispetto a prima della pandemia.Oltre la metà (55%) degli italiani afferma che il rapporto con la tecnologia è cambiato maggiormente in ambito di acquisti, ma anche per quanto riguarda studio e lavoro (47%) e per lo sport (28%).Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita