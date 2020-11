Epson: nuovi videoproiettori per rendere più agili il lavoro e lo studio

Questi videoproiettori facilitano il coinvolgimento e la collaborazione, promuovendo al contempo la condivisione delle conoscenze tra colleghi, studenti e clienti. Grazie alla sorgente luminosa laser esente da manutenzione, offrono immagini grandi e luminose, fondamentali per gli ambienti di lavoro che si adattano alle nuove normative in materia di distanziamento sociale e lavoro da remoto. Non solo: queste soluzioni consentono la condivisione dei contenuti e la collaborazione sia all'interno dello spazio riunioni sia in remoto con colleghi o studenti che partecipano alla sessione da altre sedi.



I videoproiettori interattivi sono dotati di una funzione Split Screen integrata che consente di visualizzare fino a quattro ingressi su un unico schermo, mentre tutti i modelli - interattivi e non - offrono funzionalità integrate di connettività wireless e Screen Mirroring (Miracast) che facilitano la condivisione dei contenuti da più dispositivi. A differenza degli schermi piatti, non ci sono ombre, riflessi o punti ciechi, indipendentemente da dove sono sedute le persone nella stanza.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita