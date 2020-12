Pronto a sbarcare in Italia TCL 20 5G, smartphone 5G a meno di 300 euro

ha presentato il nuovissimo smartphone. Una nuova serie, la 20, chenei migliori punti vendita TIM e Vodafone. Il nuovo smartphone 5G di TCL,, offrirà ai consumatori un valore aggiunto e un'accessibilità maggiore per la connettività 5G.Inserito perfettamente nell’ecosistema del brand,offre un display da 6.67 pollici FULL HD+ potenziato da. Questa tecnologia proprietaria offre caratteristiche di visualizzazione straordinarie, come la precisione dei colori, sempre più fedeli alla realtà, ed eccelle nella resa dei contrasti, garantendo inoltre un’esperienza visiva ottimale alla luce diretta del sole.è anche certificato per Netflix in HDR10, e offre la possibilità di godere della libreria completa del servizio streaming di film, spettacoli e serie TV in altissima qualità.Progettato per essere veloce, fluido e potente,è dotato di un chipset Octa-coree 6GB di RAM. Questo smartphone funziona sia con reti 5G ad accesso indipendente che sulle altre reti, assicurando una copertura maggiore sulla banda larga e permettendo di rimanere connessi ovunque.I download più veloci, lo streaming video ad alta risoluzione e il mobile gaming a bassa latenza non sono mai stati così semplici. La tripla fotocamera ad alta risoluzione da 48MP regala performance ottimali in ogni situazione, dall’obiettivo grandangolare a 118 gradi per catturare un intero panorama in un unico fotogramma, alla macro per scatti di precisione di piccoli dettagli.Inoltre, grazie alla modalità Super Night si potranno ottenere le migliori foto, anche di notte.supporta anche i video 4K e la tecnologia Gyro EIS (GIS) per registrare video stabili e riprese in alta qualità.Con 128GB di memoria interna integrata e supporto microSD espandibile,offre lo spazio necessario per una maggiore quantità di film, musica, foto e applicazioni. È inoltre dotato di una potente batteria daper un uso prolungato, oltre a funzioni intelligenti di gestione dell'alimentazione in 5G per rendere più efficiente l'esperienza d’uso.offre un'esperienza audio ad alta risoluzione con Qualcomm AptX, che mantiene l'audio in sincronia, in modo da poter ascoltare la musica con la stessa resa di un ascolto dal vivo. Inoltre, lo smartphone utilizza la funzione Super Bluetooth, che permette di collegare fino a quattro dispositivi contemporaneamente. La resa estetica diè elegante e sorprendente grazie alla struttura completamente liscia al tatto, alla finitura opaca e al vetro posteriore 3D che offrono un look e una sensazione di qualità superiore. È inoltre dotato di un sensore di impronte digitali integrato nel pulsante di accensione sul lato per un accesso rapido e sicuro.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita