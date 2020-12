Gfk: il Black Friday ha trainato la crescita del Tech per tutto novembre

Dalla fine del primo lockdown, il mercato della Tecnologia di consumo ha fatto registrate trend positivi per tantissimi mesi di fila. Questo fenomeno, sommato al forte anticipo delle promozioni, ha condizionato le vendite nella settimana del Black Friday (dal 23 al 29 novembre 2020).

Rispetto al 2019, le rilevazioni effettuate da GfK sul Panel Weekly mostrano un trend leggermente negativo (-2,9% a valore) per le categorie più importanti del mercato della Tecnologia di Consumo (tra cui TV, PC, Smartphone, Tablet, Frigoriferi, Lavatrici, Aspirapolvere, Stampanti, ecc).

Per questo perimetro di prodotti, durante la settimana del Black Friday 2020 è stato generato un controvalore pari a 464 milioni di euro.

Il risultato del Black Friday 2020 va però analizzato considerando anche le performance delle settimane precedenti. Infatti, mai come quest'anno, molti Retailer ed E-tailer hanno giocato d'anticipo e le promozioni sono cominciate fin dall'inizio di novembre, con importanti campagne pubblicitarie a sostegno.

Questo ha portato a un trend fortemente positivo nelle settimane precedenti a quella del Black Friday: la settimana dal 16 al 22 novembre è cresciuta del +33,3% su base annua, la settimana dal 9 al 15 novembre è cresciuta del +28,5% e quella ancora precedente – dal 2 all'8 novembre - ha fatto registrare un +30,6%.



Per questo motivo, possiamo dire che non è più la sola settimana del Black Friday a fare la differenza, ma che l'intero mese di novembre si sta configurando come un momento centrale per le vendite del settore della Tecnologia di consumo, per effetto delle promozioni speciali che si prolungano per più tempo.



Inoltre, rispetto al valore della settimana media

riferita all'ultimo anno, la settimana del Black Friday 2020 ha comunque fatto registrare un incremento delle vendite del +142%.

Nella settimana del Black Friday 2020, i prodotti che hanno mostrato le crescite più importanti rispetto alla settimana precedente (Week 47) sono stati i Rasoi (+127%), i dispositivi per l'Igiene Orale (+118%) e i Core Wearables (+98%). Si conferma quindi un trend già emerso nei mesi scorsi: la crescita significativa delle vendite di tutti quei dispositivi elettronici che aiutano le persone a gestire la salute, la bellezza e la cura della persona in casa.



Le limitazioni alla circolazione delle persone in alcune aree del Paese e l'approccio sempre più omnichannel che gli italiani hanno abbracciato dall'inizio dell'emergenza COVID-19 hanno sicuramente contribuito alla crescita del canale online che, durante la settimana del Black Friday, è arrivato a pesare il 34,4% a valore di tutte le vendite di prodotti Tech. I comparti che hanno visto crescere di più la quota dell'online rispetto allo scorso anno sono stati il Piccolo Elettrodomestico (con un peso dell'online passato dal 42% al 55%) e le Telecomunicazioni (dal 20% al 34%).



Dopo il record di vendite registrate in occasione del Black Friday 2018 (+42%), già lo scorso anno il settore dei Technical Consumer Goods aveva fatto registrare un andamento "piatto", con un trend del +0,1% a valore nella settimana del Black Friday 2019 (

dal 25 novembre al 1° dicembre

).



Sarà importante continuare a monitorare se la crescita dei prodotti tecnologici potrà protrarsi anche a dicembre per gli acquisti di Natale, alla luce di alcuni fenomeni di "shortage" di prodotto che si stanno già verificando, soprattutto sui settori connessi allo smartworking e alla didattica a distanza.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita