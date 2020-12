Vodafone TV: disponibili i contenuti di Starzplay

E' arrivata una grande novità per i clienti Vodafone. Tutti i contenuti esclusivi del servizio streaming Starzplay, la piattaforma internazionale con film e serie tv on demand del network Starz, saranno integrati su Vodafone TV e accessibili in modo semplice e veloce, direttamente dal Vodafone TV Box al costo aggiuntivo di €4.99 al mese.





Con Starzplay i clienti di Vodafone TV potranno accedere a un ricco catalogo on demand, con contenuti esclusivi: dalle serie Starz Original – tra cui la serie documentario che indaga sul mondo oscuro di un famigerato gruppo criminale "Seduced: Inside the NXIVM Cult " e l'esplosivo secondo capitolo del Power Universe," Power Book II: Ghost", con Mary J. Blige - a contenuti premium come la prossima serie basata sul best seller post-apocalittico di Stephen King "The Stand" e serie nominate agli Emmy tra cui il moderno dramma romantico di "Normal People", le serie "The Great" e "The Act, "interpretata dal premio Oscar Patricia Arquette e Joey King. Inoltre sarà disponibile una raccolta di film di successo con migliaia di titoli.





I clienti Vodafone hanno a disposizione i migliori contenuti

, dal cinema alle serie tv, dagli show di intrattenimento fino al meglio dello sport nazionale e internazionale, accessibili con la massima semplicità tramite un'unica interfaccia. Con la funzione Ricerca Integrata il titolo scelto è reso disponibile in pochi istanti, selezionato anche tra le migliaia di contenuti delle migliori app presenti sul mercato come Prime Video, Netflix, NOW TV, DAZN, Infinity e CHILI. Tutto con un'esperienza di visione unica garantita da tutta la qualità della GigaNetwork Fibra.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita