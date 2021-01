Galaxy S21 5G e Galaxy S21+ 5G: i nuovi top di gamma firmati Samsung

8K permette di ottenere immagini nitide dai video in 8K, mentre

garantisce la massima fluidità dei video a 60fps indipendentemente dalla velocità o dalle condizioni di ripresa

, è inoltre possibile

controllare chi accede al contenuto inviato e per quanto tempo rimane disponibile.

Galaxy S21 5G : Phantom Violet, Phantom Gray, Phantom Pink e Phantom White;

: Phantom Violet, Phantom Gray, Phantom Pink e Phantom White; Galaxy S21+ 5G: Phantom Violet, Phantom Silver e Phantom Black. Esclusivamente su Samsung.com saranno disponibili anche le colorazioni Phantom Gold e Phantom Red.

Galaxy S21 5G : nella versione da 8GB + 128GB ad un prezzo consigliato di €879,00 e nella versione da 8GB + 256GB ad un prezzo consigliato di €929,00.

: nella versione da 8GB + 128GB ad un prezzo consigliato di €879,00 e nella versione da 8GB + 256GB ad un prezzo consigliato di €929,00. Galaxy S21+ 5G: nella versione da 8GB + 128GB ad un prezzo consigliato di €1.079,00 e nella versione da 8GB + 256GB ad un prezzo consigliato di €1.129,00

ha alzato il sipario sui nuovi, smartphone che rappresentano una soluzione pensata per chi cerca un’esperienza mobile premium, con capacità fotografiche di livello professionale e performance avanzate, in diverse fasce di prezzo.è pensato per chi desidera un design sottile e un display compatto da 6,2’’, mentre Galaxy S21+ 5G, con il suo display più ampio da 6,7’’ e una batteria più capiente, è perfetto per gli amanti del gaming e del binge-watching. La serie Galaxy S21 introduce un nuovo, iconico alloggiamento per il comparto fotografico, che si fonde senza soluzione di continuità con la cornice metallica del dispositivo, dando vita a un design elegante e suggestivo., incluso il nuovo colore Phantom Violet, e vantano una finitura opaca che li rende ancora più eleganti.Il nuovopresenta un display intelligente Infinity-O Dynamic AMOLED 2X con refresh rate adattivo da 120Hz per una migliore qualità di visione e scorrimento. Lo schermo modifica automaticamente la frequenza di aggiornamento in base al contenuto visualizzato limitando il consumo di batteria. Inoltre, per aiutare a ridurre l’affaticamento oculare, il nuovo sistema di protezione degli occhi adatta la luce blu a seconda dell’orario e del contenuto visualizzato.Galaxy S21 capitalizza l’esperienza in ambito fotografico di Samsung offrendo miglioramenti di livello professionale e innovazioni per i video che permetteranno agli utenti con ogni livello di abilità di catturare immagini perfette.per immortalare ogni aspetto della vita quotidiana: dal primo incontro del proprio animale domestico con uno specchio agli scherzi con gli amici, fino al prossimo viaggio intercontinentale. Sarà sufficiente inquadrare, scattare e lasciare che Galaxy S21 si occupi di tutto il resto. La funzione. Con la nuova funzionalità, invece, è possibile cambiare facilmente inquadratura mentre si sta registrando, visualizzando in anteprima le diverse angolazioni offerte dalle fotocamere posteriori.L’utente può anche registrare i video contemporaneamente con la fotocamera frontale e con quella posteriore grazie a Doppia Registrazione, per riprendere le proprie reazioni in tempo reale. Abbinando lo smartphone con le nuove Galaxy Buds Pro sarà, inoltre, possibile registrare allo stesso tempo i suoni ambientali e la propria voce. Si potrà, ad esempio, impostare Galaxy S21 insu un treppiede e usare le Galaxy Buds Pro come microfono per registrare voci, movimenti e rumori di fondo in alta qualità.La funzionalità, che grazie alla potenza dell’intelligenza artificiale (IA) permette di ottenere contemporaneamente un’ampia gamma di immagini e video, è stata migliorata con nuove impostazioni di livello professionale come Video in Evidenza e Slow-Mo Dinamico. La tripla fotocamera con IA integrata di Galaxy S21 5G e Galaxy S21+ 5G è progettata per i momenti in cui si desidera fare scatti più ricercati e avere maggior controllo creativo. Il sistema di lenti professionali è in grado di analizzare e adattarsi automaticamente alla scena per garantire il miglior scatto possibile in ogni ambiente. In, disponibile anche per i selfie, la fotocamera sfrutta un’analisi 3D avanzata per distinguere in modo più accurato il soggetto dallo sfondo. Inoltre, introduce funzionalità per gestire l’illuminazione e gli effetti di background basati sull’IA per assicurarsi che il soggetto risalti rispetto allo sfondo.permette, invece, di ottenere scatti nitidi e grazie al nuovoè possibile minimizzare il tremore delle mani e catturare immagini più chiare con uno zoom fino a 30x, facendo leva sull’IA per fissare il punto focale al centro dell’immagine. Infine, la potenza di calcolo migliorata garantisce immagini più luminose, anche al buio, per catturare al meglio i tramonti e i panorami.Galaxy S21 è protetto da, la piattaforma di sicurezza proprietaria integrata a livello di processore (SoC). Con l’aggiunta di una memoria sicura a prova di manomissione, Samsung Knox Vault permette a Galaxy S21 di raggiungere un nuovo livello di protezione. Galaxy S21 introduce, inoltre, un nuovo strumento per monitorare e proteggere la propria privacy. È infatti possibile rimuovere i metadati sulla posizione dalle foto prima di condividerle. Con la nuova funzionalitàGalaxy S21 5G e Galaxy S21+ 5G saranno disponibili in vendita su Samsung.com e nei negozi fisici e online a partire dal 14 gennaio. I due prodotti arriveranno nelle seguenti colorazioni con finiture opache:Galaxy S21 5G e Galaxy S21+ 5G saranno acquistabili nel nostro Paese nelle seguenti configurazioni:I clienti che acquisteranno Samsung Galaxy S21 5G o Galaxy S21+ 5G tra il 14 e il 28 gennaio potranno ricevere gratuitamente un pacchetto premio composto dagli auricolari Galaxy Buds Live e il nuovo Galaxy SmartTag dal valore complessivo di €203,90.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita