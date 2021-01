Google: un nuovo centro europeo per contrastare i contenuti dannosi o illegali

Autorità regolamentari: attraverso il nuovo GSEC, le autorità regolamentari saranno in grado di accedere a maggiori informazioni sul funzionamento pratico dei nostri sistemi di moderazione dei contenuti e di altre tecnologie, in un luogo sicuro che salvaguardi la riservatezza delle informazioni degli utenti. Quando sarà pienamente operativo, il centro consentirà alle autorità regolamentari e ai policymaker (nell'ambito di quadri giuridici esistenti o futuri, come il Digital Services Act) di condurre indagini, valutare i processi e procedere ad accertamenti ufficiali.

Accademici: il GSEC di Dublino lavorerà con la comunità accademica e le organizzazioni che promuovono la sicurezza online. Grazie a questo nuovo centro Google sarà in grado di rafforzare l'impegno verso i ricercatori, le organizzazioni non profit e altre realtà interessate, in merito ai rischi emergenti e alle nuove tendenze per migliorare la sicurezza online.

Società: il nuovo GSEC si inserisce in un quadro più ampio di iniziative che costituiscono l'approccio di "responsabilità integrata". Google condividerà le proprie conoscenze in modo più ampio attraverso la pubblicazione di rapporti e approfondimenti sui temi legati alla responsabilità dei contenuti.

ha annunciato la creazione di un nuovo Google Safety Engineering Center (GSEC) , il secondo dopo il GSEC di Monaco di Baviera inaugurato nel 2019 e dedicato alla privacy e alla sicurezza degli utenti. Il nuovo GSEC, che aprirà nella nostra sede centrale europea di, in Irlanda, affronterà le tematiche legate alla responsabilità dei contenuti. Sarà un punto di riferimento a livello europeo per gli esperti di Google impegnati nel contrasto alla diffusione di contenuti illegali e dannosi, e un luogo in cui si potrà condividere questo lavoro con i policymaker, i ricercatori e le autorità regolamentari.Dublino è già un punto di riferimento in Europa per i team di Trust and Safety di Google, che comprendono esperti di policy, specialisti di prodotto e ingegneri dedicati alla protezione degli utenti online attraverso tecnologie sempre aggiornate e l'impiego dell'intelligenza artificiale.Il nuovo GSEC offrirà alle autorità regolamentari, ai policymaker e ai ricercatori un accesso più diretto per capire come Google si occupa di sicurezza dei contenuti. Inoltre, questo GSEC aiuterà a comprendere come vengono sviluppate e applicate le policy, il funzionamento delle tecnologie anti-abuso e i sistemi di rilevamento di potenziali minacce, il modo in cui la società collabora con le organizzazioni specializzate nel segnalare contenuti che violano le norme, i processi di gestione degli eventi problematici e le pratiche di moderazione dei contenuti.Nello specifico: