LG: il profitto del 2020 stabilisce un nuovo record

ha annunciato un anno positivo con ricavi per il 2020 pari a 63,26 trilioni di KRW (56,45 miliardi di USD) e un utile operativo record di 3,20 trilioni di KRW (2,85 miliardi di USD),, trainato principalmente dalle maggiori vendite di elettrodomestici premium e TV OLED, nonché dalla forte crescita delle soluzioni di componenti per veicoli.Le vendite nel quarto trimestre di 18,78 trilioni di KRW (16,76 miliardi di USD)rispetto allo stesso periodo del 2019 e sono state dell'11% in più rispetto al trimestre precedente. Nonostante l'impatto del COVID-19, l'utile operativo del trimestre di 650,20 miliardi di KRW (580,19 milioni di USD) è aumentato in modo significativo del 539% rispetto al quarto trimestre del 2019.Mentre il COVID-19 e la lenta ripresa economica continuano a destare preoccupazione per il 2021, LG si aspetta che l'economia globale si normalizzi grazie alle solide politiche fiscali dei governi a livello mondiale e alla corretta implementazione delle vaccinazioni.