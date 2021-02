Venezia sempre più smart con la fibra di TIM

ha esteso il cablaggio in fibra ottica“accendendo” la banda ultralarga anche adove i cittadini e imprese possono così utilizzare la connessione superveloce fino a 200 Megabit al secondo.L’iniziativa ha dato una risposta tempestiva e concreta alle crescenti esigenze di connettività in un periodo in cui smart working e didattica a distanza sono diventati fondamentali nella vita quotidiana.Si tratta di un importante risultato, fortemente voluto e perseguito dall’amministrazione locale, ottenuto grazie all’importante investimento fatto da TIM e alla collaborazione con il Comune di Venezia.Questa collaborazione ha consentito di realizzare sul territorio una rete in grado di offrire servizi tecnologicamente evoluti, in linea con la nuova strategia aziendale che ha l’obiettivo di dare impulso alla trasformazione digitale del Paese. Ad oggi i servizi a banda ultralarga di TIML’intervento effettuato nella località di Pellestrina e San Pietro in Volta, nello specifico ha riguardato più di 1.000 unità immobiliari collegate attraverso i cabinet con la fibra ottica alla centrale di zona, il servizio di internet veloce è già disponibile per la cittadinanza.Il piano di cablaggio proseguirà nei primi mesi del 2021 interessando le aree del Lido, Ca Sabbioni e Ca Brentelle, consentendo in questo modo di dare ulteriore impulso allo sviluppo digitale del territorio e garantire ad un sempre più ampio numero di cittadini e alla stessa pbblica amministrazione: dalla mobilità urbana alla sicurezza, dal monitoraggio ambientale ai trasporti, fino all’offerta turistica.La connessione ad alta velocità consente inoltre di fruire di contenuti multimediali d’intrattenimento contemporaneamenteSe questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita