Agcm: sanzione da 7 milioni di euro a Facebook

L'ha sanzionato per complessivi 7 milioni di euro, per non aver attuato quanto prescritto nel provvedimento emesso nei loro confronti nel novembre 2018.In particolare, con tale decisione, l'Autorità aveva accertato che Facebook induceva ingannevolmente gli utenti a registrarsie in modo adeguato - durante l'attivazione dell'account - dell'attività di raccolta, con intento commerciale, dei dati da loro forniti e, più in generale, delle finalità remunerative sottese al servizio, enfatizzandone viceversa la gratuità.Per l'Antitrust, inoltre, le informazioni fornite da Facebooke non fornivano una adeguata distinzione tra l'utilizzo dei dati necessario per la personalizzazione del servizio (con l'obiettivo di facilitare la socializzazione con altri utenti) e l'utilizzo dei dati per realizzare campagne pubblicitarie mirate.Oltre a sanzionare Facebook per 5 milioni di euro, l'Autoritàe disposto la pubblicazione di una dichiarazione rettificativa sulla homepage del sito internet aziendale per l'Italia, sull'app Facebook e sulla pagina personale di ciascun utente italiano registrato.La presente istruttoria ha permesso di accertare: pur avendo eliminato il claim di gratuità in sede di registrazione alla piattaforma, ancora non si fornisce un'immediata e chiara informazione sulla raccolta e sull'utilizzo a fini commerciali dei dati degli utenti. Secondo l'Autorità, si tratta di informazioni di cui il consumatore necessita per decidere se aderire al servizio, alla luce del valore economico assunto per Facebook dai dati ceduti dall'utente, che costituiscono il corrispettivo stesso per l'utilizzo del servizio.