LG presenta il nuovo Led Film Transparent

i tratta, infatti, di una pellicola trasparente che può essere applicata su qualunque superficie in vetro grazie al suo speciale materiale autoadesivo e che grazie ad un elevato grado di trasparenza (53%) può garantire una perfetta visibilità attraverso le superfici anche dopo la sua applicazione: una caratteristica che la rende particolarmente adatta alle vetrine di store, centri commerciali, aree espositive o showroom.



Inoltre, si integra perfettamente con qualsiasi tipo di ambiente, grazie alla sua versatilità e al design davvero minimal e a basso impatto strutturale.

La pellicola LED di LG, infatti, è in

grado di piegarsi fino a raggiungere un raggio di curvatura

di 2.000R.

Questo consente applicazioni su superfici concave e convesse e su vetri curvi o finestre, garantendo una superficie uniforme. Inoltre, le dimensioni e la disposizione della pellicola possono essere personalizzate per adattarsi all'area di installazione. Può essere ampliata aggiungendo più pellicole in verticale o orizzontale, o tagliata in parallelo rendendo infinite le possibilità applicative.



Grazie al supporto SCAP e alla compatibilità con HTML, CSS e JavaScript consente, inoltre, un notevole risparmio in termini di tempo e costi.

Nel corso del 2020 il settore retail e della grande distribuzione hanno subito un forte cambiamento e una spinta notevole verso un processo di rinnovamento. La, grazie in particolare al, ha ricoperto un ruolo fondamentale nella shopping experience, offrendo numerose opportunità di comunicazione e interazione con il cliente. Per rispondere a questa esigenza del mercato LG Electronics ha deciso di presentare una delle soluzioni più versatili e scenografiche della sua gamma di prodotti per il digital signage,rappresenta una vera e propria rivoluzione tecnologia per il settore del digital signage e in particolare per il retail. SI LED luminosi integrati nella pellicola, con un, epermettono la riproduzione di una straordinaria gamma di colori e di vivide forme in movimento (da loghi e pittogrammi fino a immagini più complesse o a interi video) così da comunicare contenuti e informazioni in modo efficace e sorprendente.Quando i LED vengono spenti, la pellicola di LG è praticamente impercettibile, tanto da fondersi completamente con la superficie su cui è applicata. Inoltre, utilizzando la soluzione, è possibile regolare e impostare la luminosità a seconda dell’ora del giorno e gestire i contenuti in tempo reale.LED Film Transparent è dotato dellache consente una navigazione intuitiva e il controllo semplificato di numerose funzioni.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita