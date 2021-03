Barracuda: allarme per attacchi phishing che sfruttano la campagna vaccinale anti Covid

Barracuda: "Esattamente come hanno sfruttato la pandemia con attacchi di phishing ispirati al coronavirus, i cybercriminali stanno ora cercando di usare il vaccino come esca per sottrarre denaro e informazioni personali".

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 04/03/2021