Cooler Master lancia MasterFrame 700, un case Open-Air per PC che si trasforma in un Test Bench

ha lanciato il MasterFrame 700, un telaio personalizzabile che può essere convertito in uno chassis Open-Air per PC all'aperto o in un banco di prova altamente flessibile.MasterFrame 700 presenta un design in 3 parti composto da due ali laterali e un supporto completo per schede madri. Quattro cerniere appositamente progettate tengono insieme le ali laterali sul supporto della scheda madre, consentendo sia la piena libertà di movimento durante il montaggio che la stabilità durante la fase di assemblaggio, perfette per il raffreddamento custom a liquido.La trasformazione tra un case Open-Air e un Test bench. Nella modalità Open-Air, MasterFrame 700 può essere utilizzato verticalmente per visualizzare al meglio i componenti posti dietro al vetro temperato panoramico. Lo chassis offre un livello ineguagliabile di compatibilità hardware, consentendo un facile montaggio di componenti di grandi dimensioni., stabilizzate con piedini di gomma, per garantire che tutti i componenti siano mostrati in modo accattivante. In modalità test bench, le ali laterali si possono piegare verso il socket della CPU e verso l'area adibita al supporto per la scheda grafica per consentire un flusso d'aria indirizzato verso i componenti, particolarmente utile durante l'overclocking. Le ali fungono anche da puntie, grazie alla loro gamma completa di mobilità, scambiare i componenti mantenendo il sistema di raffreddamento in posizione è ora più facile che mai. Durante l'utilizzo come Test Bench, le capacità di montaggio vengono aumentate per supportare contemporaneamente fino a 3 radiatori da 360 mm.MasterFrame 700. Ogni componente può essere smontato per lavori di verniciatura personalizzati, wrap in vinile e qualsiasi altra modifica a cui la community possa pensare. Per i PC modder e gli amanti dell'hardware, MasterFrame 700 è un case senza rivali in termini di design, funzionalità e produttività.