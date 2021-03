LG: ecco i prezzi delle nuove gamme TV Oled e Nanocell 2021

L’eccellentee la garanzia diultra-immersiva sono i punti cardine attorno ai quali ruota la proposta di TV LG per il 2021, grazie anche al nuovopresente nella maggior parte dei nuovi televisori, che permette di ottimizzare ulteriormente la qualità video e audio. Inoltre,, la nuova versione della piattaforma Smart TV di LG, consente agli utenti di fruire di un’per l’accesso ai contenuti preferiti e. I TV LG 2021 supportano inoltre le tecnologie, che permettono a film, serie TV e documentari di prendere vita attraverso immagini e suoni di altissima qualità.La maggior parte dei modelli OLED e NanoCell TV 2021 di LG supportano la funzionalitàdi Enhanced Audio Return Channel (eARC) e la modalità automatica a bassa latenza (ALLM), per un’esperienza di gioco con input lag ridotto.con risoluzione 8K, offerti nelle versioni da 88 e 77 pollici, sono disponibili a un prezzo consigliato al pubblico di 26.999 euro e 22.999 euro rispettivamente.La serie, caratterizzata dall’eccezionale Gallery Design e dotata dei pannelli OLED evo in grado di offrire performance visive mai viste prima, è disponibile in tre polliciaggi diversi: 77 pollici a 4.999 euro, 65 pollici a 3.499 euro e 55 pollici a 2.499 euro.La seriepresenta il maggior numero di opzioni in termini di dimensione dello schermo. L’inedita versione da 83 pollici debutta sul mercato a un prezzo consigliato al pubblico di 7.999 euro, la versione da 77 pollici è disponibile a 4.299 euro, la versione da 65 a 3.199 euro, e le versioni da 55 e 48 pollici sono acquistabili rispettivamente a un prezzo di 2.199 euro e 1.799 euro., offerti in tre diversi polliciaggi, è disponibile sul mercato a un prezzo di 3.999 euro per la versione da 77 pollici, 2.499 euro per la versione da 65 pollici e 1.699 euro per la versione da 55 pollici.La seriedebutta sul mercato con prezzi consigliati al pubblico di: 3.899 euro (versione 77”), 2.399 euro (versione 65”), 1.599 euro (versione 55”) e 1.499 euro (versione 48”).All’interno della gamma di TV con tecnologia NanoCell, la seriecon risoluzione 8K è disponibile in tre polliciaggi: la versione da 75 pollici a un prezzo consigliato al pubblico di 3.499 euro, la versione da 65 pollici a 2.499 euro e la versione da 55 pollici a 1.799 euro.La serie, con risoluzione 4K, debutta sul mercato con la versione da 86 pollici a un prezzo di 3.499 euro, la versione da 75 pollici a un prezzo di 2.299 euro, la versione da 65 pollici a un prezzo di 1.699 euro e la versione da 55 pollici a un prezzo di 1.299 euro.sono disponibili a un prezzo consigliato al pubblico di 2.099 euro (versione 75”), 1.499 euro (versione 65”), 1.099 euro (versione 55”) e 999 euro (versione 50”).Per la prima volta, la tecnologia LG NanoCell è disponibile anche in un formato più piccolo, con la seriea un prezzo consigliato al pubblico di 699 euro.Gli LG TV della collezione 2021 sono disponibili su LG Online Shop e in tutti i migliori negozi, online e fisici, di elettronica di consumo.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita