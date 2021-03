BlueParrott M300-XT, nuovo auricolare per spostamenti professionali

BlueParrott ha presentato M300-XT, il nuovo auricolare Bluetooth con cancellazione del rumore, progettato per mantenere sempre connessi gli utenti in movimento. ha presentato, il nuovo auricolare Bluetooth con cancellazione del rumore, progettato per mantenere sempre connessi gli utenti in movimento.





Lavorare in ambienti mutevoli e rumorosi richiede una connettività ottimale, un livello di comunicazione chiaro e massima flessibilità. Qualunque sia l’attività, questo nuovo e innovativo auricolare mono Bluetooth garantisce un'esperienza di comunicazione fluida con clienti e colleghi, senza alcuna interruzione. Un partner discreto e affidabile per tutti i professionisti in viaggio.

Rimanere connessi è un must nel contesto frenetico odierno. Dati recenti hanno mostrato che entro il 2030 il 60% delle persone vivrà in città, e si prevede che 2,1 miliardi di persone acquisteranno beni online entro il 2021. Di conseguenza, ci sarà una crescita stimata del 78% nelle consegne dell'ultimo miglio, spingendo le aziende verso la ricerca di modalità che aggiungano valore e garantiscano l'efficienza in ogni momento della consegna.

Questa situazione mette oggi più pressione sugli autisti e corrieri, così come su tutti gli altri gruppi professionali coinvolti, e i dispositivi tecnologici sono essenziali per aiutarli a padroneggiare la produttività e l'efficienza e a tenerli connessi in movimento.





Il packaging del nuovo BlueParrott M300-XT è stato specificamente progettato pensando all'ambiente: il suo cartone è fatto con materiali provenienti da fonti sostenibili e certificati FSC, e il gancio è di plastica riciclata. L'inchiostro è a base di soia e la confezione ha un design compatto ed è riciclabile al 100%.

M300-XT è il più piccolo e leggero auricolare mono nella gamma di BlueParrott, con un peso di soli 20 grammi.

Appositamente progettato per ambienti rumorosi, vanta un impareggiabile 80 per cento di cancellazione del rumore con la tecnologia a 2 microfoni, creando una comunicazione chiara e senza fastidiose interruzioni del suono, ovunque l’utente stia chiamando.

Con una portata wireless fino a 100 mt, garantisce una maggiore mobilità per i lavoratori durante l’attività quotidiana, sia per allontanarsi dal proprio veicolo per una consegna, che mentre ci si sposta in un punto vendita.

L’auricolare offre inoltre fino a 14 ore di conversazione con una singola carica, in modo da poter continuare a comunicare anche se alle prese con turni lavorativi più lunghi.





Il design è certificato IP54, il che significa che è protetto da polvere e acqua, ed è quindi idoneo per ogni tipo di ambiente. Offre la flessibilità di essere indossato su entrambe le orecchie, con 3 gommini auricolari di diverse dimensioni, che garantiscono una vestibilità sicura e confortevole.





I pulsanti intuitivi garantiscono una facile gestione delle chiamate e il tasto personalizzabile BlueParrott consente di essere programmato con la funzione più utilizzata - chiamata rapida verso i propri contatti, silenziamento di chiamate indesiderate o funzione Push-to-Talk per la telefonia VoIP tramite cellulare - per un accesso immediato e semplificato.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita