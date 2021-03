Motorola ha presentato

, il primo dispositivo di questa famiglia dotato di un processoree caratterizzato da un immersivoGrazie alla RAM da 8GB DDR5 di ultima generazione si ha tutta la potenza di elaborazione necessaria per mantenere tutto in esecuzione; econ velocità UFS 3.1, espandibile fino a 1TB tramite l'utilizzo di una scheda microSD3, si ha a disposizione tutto lo spazio necessario per contenuti e applicazioni.è inoltre dotato diche permette di sfruttare al massimo le potenti caratteristiche del telefono, assicurando oltre 40 ore di utilizzo4.Il comparto fotografico diè caratterizzato daad altissima risoluzione con tecnologia Quad Pixel per una sensibilità 4 volte superiore in condizioni di scarsa luminosità e un sensore principale della fotocamera anterioreper catturare momenti quotidiani con dettagli nitidi. Sia la fotocamera frontale che quella posteriore sono dotate di obiettivi ultra-grandangolari e catturano delle inquadrature 4 volte più ampie. Il sensore, con una luce ad anello incorporata, permette di avvicinarsi 5 volte di più rispetto a un obiettivo standard per catturare dettagli piccolissimi mantenendo delle condizioni di luce sempre ottimali.Il nuovo smartphone offre poi la piena compatibilitàQuesta esperienza, novità assoluta per la famiglia, consente agli utenti collegare il dispositivo a TV, Monitor o PC, di spostare le sessioni di gioco su uno schermo più grande o di utilizzare le app in modalità desktop, per aumentare la produttività.Il nuovoè uno smartphone 5G. Il 5G consente di condividere più velocemente momenti incredibili, guardare e scaricare film in pochi secondi8, giocare online e guardare video su YouTube senza fastidiosi ritardi.Lo smartphone è dotato di un display con frequenza di aggiornamento di 90Hz che riduce i lag e permette ai tuoi giochi preferiti di girare facilmente e, grazie al formato 20:9 e, la visione dei contenuti è ancora più coinvolgente.sarà disponibile in Italia da aprile al prezzo di 279,90€ nella variante 4|128GB, in colorazione Steel Grey.sarà disponibile in Italia da fine marzo nella variante 8|128GB al prezzo di 599,90€, nelle colorazioni Iridescent Sky, Iridescent Ocean e Slate Grey (aprile).Per festeggiare insieme il lancio di 10 generazioni dal primo moto g, sarà possibile acquistare moto g100grazie ad una promozione celebrativa di lancio valida dal 26 marzo 2021 al 18 aprile 2021.