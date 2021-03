Audio surround a tutta potenza con il nuovo sistema di home cinema HT-S40R di Sony

ha presentato, un nuovo impianto audio ad alte prestazioni, in grado di trasformare il salotto di casa in una vera e propria sala cinematografica. Con 600 W di vero audio surround a 5.1 canali e gli speaker posteriori wireless, i film prendono letteralmente vita.uesta combinazione di soundbar, subwoofer e speaker posteriori wireless è appositamente pensata per chi cerca un’esperienza surround da brivido, fatta di suoni dinamici che riempiono la stanza. Il sistemaemette 600 W di potenza totale e sfrutta i pregi dell’autentico audio surround a 5.1 canali e della tecnologia Dolby Audio per portare gli spettatori direttamente al centro dell’azione.Con, è possibile configurare il sistema Home Theatre come si preferisce e con pochissimi cavi. Gli speaker posteriori sono alimentati da un amplificatore wireless, quindi non servono collegamenti cablati: ottenere sonorità cinematografiche è semplicissimo e a prova di ingombro. E per ridurre ulteriormente la presenza di cavi in soggiorno, i TV Sony BRAVIApossono inviare l’audio direttamente al sistema Home Theatre. I film, tuttavia, non sono l’unica specialità di HT-S40R: il sistema è l’ideale anche per ascoltare musica, sia trasmettendola in streaming dagli smartphone tramite la connessione Bluetooth, sia collegando i dispositivi alla porta USB.Il design è uno dei punti forti di. La soundbar sottile e compatta, il discreto subwoofer e gli speaker wireless posteriori compongono un sistema che si adatta perfettamente ai TV BRAVIA e a tutti i soggiorni. La soundbar e gli speaker posteriori, inoltre, si possono montare anche a parete, fondendosi con l’ambiente, mentre l’amplificatore wireless trova spazio ovunque, a muro o appoggiato sul ripiano di una libreria.Il sistemaè già pronto per funzionare appena fuori dalla scatola: tutto quello che bisogna fare è collegare gli speaker posteriori all’amplificatore wireless e la soundbar al subwoofer, utilizzando i cavi in dotazione. Una volta collegato anche il subwoofer al televisore, non resta che mettersi comodi e godersi 5.1 canali di vero audio surround.(Cinema, Music, Standard e Auto Sound) da scegliere in base al contenuto da guardare o ascoltare. Per perfezionare ulteriormente l’esperienza di visione, è possibile anche inserire le modalità Night e Voice e regolare il volume del subwoofer.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita