Creative SXFI AIR GAMER: tutto in un unico headset

Creative Technology ha annunciato Creative SXFI AIR GAMER, che incorpora le migliori caratteristiche di SXFI AIR e SXFI GAMER nel più versatile headset Super X-Fi mai visto. Con connettività Bluetooth 5.0 e USB-C, SXFI AIR Gamer offre il meglio di entrambi i mondi: sia musica senza fili che film e videogiochi privi di lag quando collegato a PC o console.

L'headset è inoltre dotato di una serie di migliorie che riguardano la comunicazione vocale nei giochi, nelle conferenze e nelle lezioni online.

Tra le varie caratteristiche spiccano la funzione di controllo tattile intuitivo su uno dei padiglioni, il microfono CommanderMic di qualità eccelsa e il profilo audio SXFI BATTLE Mode in grado di offrire un'esperienza ottimizzata per i giocatori più accaniti. L'headset è inoltre dotato di cavo USB rinforzato in Kevlar per garantire una maggiore durata e di morbidi e più grandi cuscinetti auricolari per risultare comodi anche nelle lunghe sessioni.





Progettato con driver al Neodimio da 50mm, SXFI AIR GAMER offre un suono ricco di dettagli e bassi potenti per un'esperienza coinvolgente grazie a Super X-Fi, la pluripremiata tecnologia con audio olografico di alta qualità in grado di emulare un sistema multi-speaker all'interno delle cuffie.

Questo headset ibrido wireless-USB include anche la nuova SXFI BATTLE Mode, profilo audio progettato per offrire la migliore esperienza di gioco possibile con suoni precisi, proiezione a distanza e direzionalità, che forniscono un importante vantaggio a chi gioca agli sparatutto in prima persona.





Dotato di CommanderMic, che include un design acustico unico con filtro pop integrato e la tecnologia per microfono SXFI inPerson, SXFI AIR GAMER offre la miglior soppressione del rumore possibile e allo stesso tempo amplifica la voce per garantire una migliore comunicazione. Con il realismo audio di Super X-Fi, l'headset è l'ideale per le chiamate di lavoro e per le lezioni online, poiché in grado di far sentire le persone una di fronte all'altra.



Debutta la nuovissima tecnologia GamerChat che consente agli utenti di sperimentare gli effetti dell'audio olografico Super X-Fi non solo per i videogiochi, ma anche per le chiamate al cellulare tramite Bluetooth. Con questa funzione, è possibile rispondere alle chiamate in arrivo senza dover rimuovere le proprie cuffie e subito dopo tornare all'azione senza nessuna interruzione di gioco. L'headset funziona anche con console come Nintendo Switch che solitamente non supportano comunicazioni in-game.





Dotati di nuovi padiglioni in pelle morbidi al tatto, SXFI AIR GAMER alza il livello di comfort rispetto ai suoi predecessori. I padiglioni sono perforati per garantire una migliore traspirazione e sono sovradimensionati per avere più spazio per le orecchie. Tutto ciò contribuirà a ridurre l'affaticamento durante le sessioni più lunghe.





SXFI AIR GAMER è dotato di:

Caso USB-C rinforzato in Kevlar progettato su misura per offrire una maggiore durata e resistenza;

Jack da 3,5mm perfetto per connettersi a ogni fonte audio e migliorarla con Super X-Fi;

CommanderMic, pensato per il gaming e per le conferenze;

Microfono NanoBoom pensato come alternativa per il più lungo CommanderMic;

Un adattatore USB-C USB-A incluso per connettersi ai dispositivi più vecchi.

Creative SXFI AIR GAMER è disponibile al prezzo di lancio di € 139,99 su Creative.com.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita