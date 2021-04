Apple Arcade espande il suo catalogo: in arrivo oltre 180 giochi

Apple ha annunciato l’aggiunta di due categorie di giochi completamente nuove e di oltre 30 fantastici titoli su Apple Arcade, il suo popolare servizio di gaming in abbonamento per giocatori di tutte le età. Apple Arcade offre vantaggi unici particolarmente apprezzati da chi ama giocare: niente pubblicità, nessun acquisto in-app, protezione della privacy dell’utente secondo gli elevati standard Apple e un unico abbonamento all-inclusive fino a sei componenti della famiglia. In aggiunta a nuovi ed esclusivi Arcade Original, tra cui “NBA 2K21 Arcade Edition”, “Star Trek: Legends” e “The Oregon Trail”, il servizio si arricchisce di due nuove categorie di giochi: Classici senza tempo e Capolavori dell’App Store. Gli Arcade Original sono disponibili su iPhone, iPad, Mac e Apple TV, mentre i titoli delle categorie Classici senza tempo e Capolavori dell’App Store sono disponibili su iPhone e iPad.

La categoria Classici senza tempo include la quintessenza di generi universalmente apprezzati, con titoli quali “Good Sudoku by Zach Gage”, “Scacchi - Giocare ed Imparare” e “Backgammon”, mentre Capolavori dell’App Store porta su Apple Arcade alcuni dei migliori giochi vincitori di premi disponibili sull’App Store, tra cui “Threes!”, “Mini Metro” e “Fruit Ninja Classic”, tutti senza pubblicità e completamente sbloccati.

Insieme ai nuovi Arcade Original, queste categorie portano il catalogo a oltre 180 incredibili giochi per tutta la famiglia a un prezzo conveniente, senza pubblicità né ulteriori acquisti in-app.

Apple Arcade è disponibile come parte di Apple One o come singolo servizio, con un abbonamento mensile di soli €4,99 e un mese di prova gratuita.