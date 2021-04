Al via Smart 70, la nuova offerta Tiscali Mobile in 4G+

Tiscali Mobile si rinnova con

, l’offerta su tecnologia

4G+

dedicata ai clienti privati estremamente competitiva in termini di contenuti, velocità e prezzo.



Il nuovo pacchetto, in offerta promo a 7,99 € al mese, comprende:

- 70 GB in 4G+, con velocità in download fino a 225 Mbps e upload fino a 50 Mbps

- minuti illimitati

- 100 SMS

Nessun costo di attivazione è previsto per i nuovi clienti che acquistano la SIM con un contributo di 10 €.

Ai nuovi clienti è richiesta una ricarica minima di 10 € che include il costo del primo mese.

L’offerta prevede una ricarica automatica che può essere effettuata tramite pagamento con carta di credito o con addebito su conto corrente bancario o postale. Eventuali addebiti extra, dovuti a sms della banca, donazioni o traffico extra plafond, saranno scalati dal credito della SIM.



Tiscali, inoltre, disabilita i servizi a pagamento quali giochi, ricette, suonerie, incontri, ecc., mentre è possibile disattivare e riattivare in qualsiasi momento i numeri a pagamento 199, 144, 166 e 899.



Infine, tutti i servizi fondamentali per la gestione del pacchetto, quali SMS per info credito residuo, avviso di chiamata, trasferimento di chiamata, navigazione hotspot e app My Tiscali, sono completamente gratis.

E per chi sceglie di acquistare da web, la spedizione è gratuita.