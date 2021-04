Meliconi HP 600 PRO, le cuffie per l’home entertainment

Meliconi ha presentato le cuffiecaratterizzate da 3 modalità di collegamento, grazie agli ingressi posizionati sul retro della base di ricarica: l'ngresso analogico, il coassiale digitale, e l’ingresso ottico digitale Toslink, il più utilizzato negli apparecchi audio video di ultima generazione.Questo rende lae altri dispositivi audiovideo.a TV, Decoder, lettori DVD e Blu Ray, Hi-Fi, amplificatori e altre fonti audio analogiche e digitali.Le cuffie hanno una portata di trasmissione, in grado di attraversare muri e soffitti, consentendo massima libertà di movimento.Lae anche il, grazie aidei padiglioni e all'archetto regolabile.a volume medio grazie alla batteria a polimeri di Litio ad alta efficienza incorporata nella cuffia. La base trasmittente funge anche da base di ricarica dal minimo ingombro, ideale per riporre le cuffie dopo l’utilizzo.La trasmissione è wireless RF 863 MHz su una scelta di tre i canali disponibili per evitare interferenze.Colore: nero. Prezzo consigliato al pubblico:Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita