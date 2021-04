Fujitsu arricchisce il proprio portfolio con i nuovi LIFEBOOK U9311 e LIFEBOOK U9311X

Fujitsu LIFEBOOK U9311, basato sulla 11' generazione della piattaforma Intel vPro e ancora più potente, con una autonomia superiore e più leggero che mai – solamente 885 grammi – questo nuovo modello di punta della gamma LIFEBOOK ridefinisce il significato di lavorare senza scendere a compromessi.





Leggeri come una piuma, il modello convertibile LIFEBOOK U9311X e

clamshell LIFEBOOK U9311 sono due notebook da 13,3" dotati di Windows 10 Professional e di una tastiera full-size che pesano svariati etti in meno rispetto alle

principali

combinazioni tablet-tastiera disponibili sul mercato.

Il modello LIFEBOOK U9311 introduce la connettività dati 5G, mentre il modello LIFEBOOK U9311X si apre completamente per diventare un tablet dotato di un ampio touchscreen da 13,3".



I nuovi modelli LIFEBOOK integrano Windows Hello per una procedura di login pratica e semplice, mentre la tecnologia di autenticazione biometrica contact-free Fujitsu PalmSecure fornisce il più alto grado di sicurezza rispetto a qualsiasi altro sistema integrato di autenticazione biometrica.

I vari modelli sono dotati anche di Intel Hardware Shield: disponibile esclusivamente sulla piattaforma Intel vPro, questa soluzioneoffre la più completa sicurezza basata su hardware per l'utenza business implementando protezione below-the-OS, protezione di dati e applicazioni, e rilevamento delle minacce avanzate.

I dati mobili 5G arrivano per la prima volta su modelli LIFEBOOK selezionati offrendo accesso integrato alla connettività più veloce e moderna. I nuovi modelli conservano comunque la praticità del networking cablato attraverso una porta LAN full-size accessibile mediante un innovativo connettore ripiegabile che evita la necessità di disporre di un dongle.

L'intera giornata di autonomia della batteria riduce le preoccupazioni ed evita di doversi portare un alimentatore col relativo cavo. Per maggior comodità la ricarica dei nuovi modelli LIFEBOOK è standardizzata sulla porta USB-C Thunderbolt 4. Una nuova batteria a quattro celle garantisce maggiori livelli di prestazioni e durata.

Tutti i modelli dela gamma LIFEBOOK sono disponibili in Italia attraverso FINIX Technology Solutions.



