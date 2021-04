Vodafone Gamenow, la piattaforma di cloud gaming nata per il 5G

Vodafone lancia GameNow, la piattaforma di cloud gaming 5G in esclusiva per i clienti Vodafone, nata per sfruttare la potenza della GigaNetwork 5G.





GameNow è multipiattaforma e attivabile in pochi click. Le performance di gioco sono evolute ovunque, anche in 4G, con un'esperienza nativa ancora superiore in presenza di 5G. Già al suo esordio è possibile accedere a un catalogo con oltre 90 titoli disponibili tra giochi di corse, sport, azione, avventura, sparatutto, picchiaduro, ma anche casual e platform games. E la library verrà aggiornata con contenuti sempre nuovi.



GameNow consente di giocare in streaming, dove e quando si vuole, collegati alla rete mobile di Vodafone, senza download ne' limitazioni di hardware. Il servizio, sottoscrivibile mensilmente, prevede una prova gratuita di un mese in cui tutti potranno testare la piattaforma e una selezione di titoli dal suo catalogo. Al termine del periodo di prova potranno attivare il servizio per un mese a 9.99€ potendo poi scegliere se rinnovarlo di mese in mese.

E grazie a Vodafone Power Gaming, l'offerta Vodafone dedicata interamente ai gamers, sarà possibile giocare su GameNow senza consumare i Giga del proprio piano tariffario sulla SIM.

