Il mercato degli smartphone non frena online: +60,6% di intenzioni di acquisto nel 2020

In un anno caratterizzato dall’andamento decisamente altalenante per quanto riguarda il mercato “fisico” degli smartphone che, come la maggior parte dei settori commerciali, è stato molto influenzato dalla pandemia di COVID-19, l’interesse online mostra invece una decisa crescita in Italia, chiudendo il 2020 con +60,6% di intenzioni d’acquisto rispetto al 2019. È quanto emerge dall’ultima ricerca di idealo – portale internazionale di comparazione prezzi leader in Europa – che ha analizzatoNel 2020, iai quali sono riconducibili le maggiori intenzioni di acquisto di smartphone (score da 0 a 100) sul portale italiano di idealo sono stati:Se consideriamo la crescita di interesse, sempre in termini di intenzioni di acquisto sul portale italiano di idealo, nel corso del 2020 rispetto ai 12 mesi precedenti:Lasul portale italiano di idealo vede al primo posto Apple iPhone 11, seguito da Apple iPhone 11 Pro e Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Nelle altre due posizioni della classifica troviamo Xiaomi Redmi Note 8 Pro e Samsung Galaxy A71. idealo ha anche individuato: Apple iPhone 11, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Samsung Galaxy A71, Huawei P40 lite e OPPO Reno.A sostenere l’aumento di interesse online per gli smartphonee dei lunghi mesi di lockdown: due consumatori italiani su tre, infatti, utilizzano lo smartphone per lo shopping online e per la comparazione prezzi. In particolare, ecco i dati ricavati dalle intenzioni di acquisto sul portale italiano di idealo: 64,7% da smartphone, 30,3% da PC o laptop e 5,0% da tablet. Chi si connette in mobilità preferisce un dispositivo Android nel 77,3% dei casi mentre iOS si attesta sul 22,7%.L’aumento delle ricerche online di smartphone è una tendenza che si conferma anche nelconrispetto allo stesso periodo del 2020 e un picco del +22,6% a marzo, se confrontato con lo stesso mese dell’anno precedente.Analizzando il 2020, il mese nel quale i prezzi degli smartphone sono stati i più bassi in assoluto è stato; quello più caro, invece,Se consideriamo la crescita di interesse online nei confronti degli smartphone, il 2020 vede in testa alla classifica due generazioni profondamente diverse, quella dei verila Generazione Z dei nati tra il 1995 e il 2010, e quella deii Boomers nati tra il 1946 e il 1964. Sono infatti i giovani tra i 18 e i 24 anni a far registrare la crescita maggiore di intenzioni di acquisto online di smartphone con +79,0% nell’ultimo anno, seguiti subito dopo da coloro che hanno tra i 55 e 64 anni, il cui interesse online nel 2020 è cresciuto del +43,2%. Senza dimenticare gli over-65, che hanno fatto registrare un +36,6%.Glisono più interessati delleagli smartphone (circa il doppio) ma la crescita di interesse verso la telefonia mobile nel 2020 ha riguardato indistintamente uomini e donne (+37,8% donne e +31,8% uomini).Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita