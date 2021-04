JustSpeed: il nuovo brand di Linkem per l’offerta in Fibra FTTH Speed Power

ha annunciato il lancio di, il nuovo brand dell’operatore 5G leader in Italia nel settore della banda ultralarga wireless.JustSpeed, basata su tecnologia FTTH GPON con velocità di navigazione fino a 1 Gbps in download e fino a 300 Mbps in upload, è già disponibile in oltre 50 tra Comuni e grandi città.L’accesso all’offerta è caratterizzata da un approccio Superior Fully Digital, che consente di minimizzare i tempi di gestione del contratto e attivazione del servizio grazie all’impiego di canali digitali, “paper free” e di un customer care dedicato, interamente basato in Italia e dove tutti i lavoratori sono dipendenti di Linkem.A supporto del lancio di JustSpeed è stata stretta la partnership con, Team italiano fondato nel 1964 vicecampione del mondo 2020 nel. I piloti del Team,, e la stessa moto del Team saranno tra gli Ambassador del nuovo marchio.La nuova offerta JustSpeed può essere attivata attraverso il sito web dedicato www.justspeed.it o attraverso il numero del customer care 02-89890.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita