Apple ufficializza il nuovo iPad Pro con chip M1

ha alzato il sipario sul nuovo, caratterizzato dall'aggiuntache offre un enorme salto di prestazioni. Il design della CPU a 8 core offre prestazioni della CPU fino al 50% più veloci rispetto a A12Z Bionic.L'iPad Pro da 12,9 pollici è dotato poi diche offre una gamma dinamica estrema a iPad Pro, offrendo un'esperienza visiva straordinaria con dettagli più realistici ai flussi di lavoro HDR.I modelli cellulariquando sono in movimento e, per fornire agli utenti un throughput di livello professionale per gli accessori ad alta velocità, iPad Pro ora include ilInoltre, una nuovissima, una nuova funzione che mantiene automaticamente gli utenti perfettamente inquadrati per videochiamate ancora più coinvolgenti.Il nuovo iPad Pro può essere ordinatosu apple.com/it e nell'app Apple Store in 31 paesi,I nuovi iPad Pro da 11 pollici e 12,9 pollici saranno disponibili nelle finiture argento e grigio siderale. iPad Pro è disponibileL'iPad Pro da 11 pollici ha un prezzo che parte, mentre l'iPad Pro da 12,9 pollici parteSe questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita