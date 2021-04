Apple: nuovi colori e chip M1 per i nuovi iMac

ha presentato il nuovissimocaratterizzato da un design molto più compatto e sottile, e soprattutto dalIl nuovo iMac offre prestazioni potenti in un design, con un profilo laterale sorprendente che praticamente scompare. Disponibile in una gamma di colori vivaci per adattarsi allo stile personale dell'utente e illuminare qualsiasi spazio,, 500 nit di luminosità e oltre un miliardo di colori.Il nuovo iMac include anche, microfoni di qualità da studio e un sistema audio a sei altoparlanti: la migliore videocamera e audio mai visti su un Mac. Inoltre,, rendendo più facile che mai accedere in sicurezza, effettuare acquisti con Apple Pay o cambiare profilo utente con il semplice tocco di un dito.Il nuovo iMac si unisce all'incredibile famiglia di modelli Mac basati su M1, tra cui, segnando un altro passo avanti nella transizione di Apple al silicio Apple."M1 è un gigantesco balzo in avanti per il Mac, e oggi siamo entusiasti di presentare il nuovissimo iMac, il primo Mac progettato attorno al rivoluzionario chip M1", h, senior vice president Worldwide Marketing di Apple. "Con il suo design sorprendente in sette colori sbalorditivi, il suo display Retina 4.5K coinvolgente, la migliore fotocamera, i microfoni e gli altoparlanti mai visti su un Mac e Touch ID, combinati con le straordinarie prestazioni di M1 e la potenza di macOS Big Sur, il nuovo iMac porta tutto ciò che le persone amano di iMac a un livello completamente nuovo ".Il nuovo iMac da 24 pollicisu apple.com/it e nell'app Apple Store. Sarà disponibileparte da € 1499 ed è disponibile in verde, rosa, blu e argento. È dotato di una CPU a 8 core, 8 GB di memoria unificata, SSD da 256 GB, due porte Thunderbolt, Magic Keyboard e Magic Mouse.iMac con GPU a 8 core parte da € 1719 ed è disponibile in verde, giallo, arancione, rosa, viola, blu e argento. È dotato di una CPU a 8 core, 8 GB di memoria unificata, SSD da 256 GB, due porte Thunderbolt, due porte USB 3 aggiuntive, Magic Keyboard con Touch ID, Magic Mouse ed Ethernet.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita