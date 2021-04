Fujifilm lancia la nuova app per instax mini Link per Nintendo Switch

ha annunciato una nuova edizione della stampante per smartphone instax mini Link (Link) ideata per vivere in sinergia con una delle console più conosciute, Nintendo Switch. Inoltre è stata sviluppata una nuova appLapermette di realizzare, da smartphone, tramite la stampante mini Link, stampe istantanee da molti giochi di Nintendo Switch, come, lo stesso giorno di lancio del nuovo software di gioco New Pokémon Snap per Nintendo Switch. New Pokémon Snap è un gioco in cui occorre trovare vari Pokémon percatturando movimenti e gesti che solitamente non sono visibili nel dettaglio.Il design della schermata dell'app dedicata per smartphone può essere selezionato tra tre popolari giochi, ossia, e consente di usufruire del funzionamento dell'app mentre si vive l’atmosfera del gioco. Inoltre, Frame Print, che è una delle funzioni più note della stampante Link che permette di stampare foto con diverse tipologie di cornice, mette a disposizione anche questi tre tipi di game design tra le cornici da scegliere. Il giocatore potrà così divertirsi a stampare istantanee decorate con la cornice del suo gioco preferito. La nuova app dedicata può essere scaricata gratuitamente da chiunque, compresi coloro che utilizzano l'attuale lineup delle stampanti mini Link.Inoltre, per celebrare questa sinergia si aggiunge alla gamma mini Link un nuovo colore, ossia Ash White (Red & Blue). Il colore Ash White è già presente nella gamma attuale, ma in questo caso, per uniformare il design a quello di Nintendo Switch,Con la stampante Ash White (Red & Blue) sarà disponibile anche uno speciale bundle kit con una custodia in silicone studiata sul popolare personaggio Pikachu per celebrare l'uscita di New Pokémon Snap il 30 aprile.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita