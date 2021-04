Kaspersky: il 16% utenti italiani PC usa ancora Windows 7 ormai senza supporto

Da una recente indagine diè emerso che il 16% degli utenti italiani di PC sta ancora utilizzando il sistema operativo, per il quale Microsoft ha interrotto il supporto a gennaio 2020.Nonostante il sistema operativo continui ad eseguire tutte le sue funzioni senza problemi, nel momento in cui il fornitore non offre più il suo supporto, puòQuando i sistemi operativi raggiungono la fine del loro ciclo di vita, le vulnerabilità rimangono senza aggiornamenti patch offrendo ai cyber attaccanti un modo per ottenere l'accesso al sistema. Pertanto, per proteggere la rete aziendale, è fondamentale aggiornare il sistema operativo.non sono solo glima anche lee le. La percentuale di aziende che utilizza ancora un sistema operativo obsoleto è sconvolgente, soprattutto tenendo conto del fatto che. Questo rende ancora più importante garantire che il loro sistema operativo venga aggiornato. Al momento, le aziende possono ancora ricevere un supporto esteso a pagamento per Windows 7 ma questo, oltre ad essere una spesa extra, è anche una opportunità momentanea.Dai risultati dell’indagine di Kaspersky è emerso, inoltre,, il cui supporto è terminato rispettivamente nel 2014 e nel 2017. Nel complesso,. Fortunatamente,, l'ultima versione del sistema operativo Windows, che sembra essere anche la scelta più sicura."Aggiornare il sistema operativo per molti utenti può risultate una seccatura ma in realtà gli aggiornamenti hanno un’utilità che va oltre la correzione degli errori o l’attivazione di un'interfaccia più recente. La procedura, infatti, introduce correzioni per quei bug che consentono ai criminali informatici di accedere ai sistemi. Nonostante siano in tanti a credere che basti essere vigili durante la navigazione online, l'aggiornamento del sistema operativo è un elemento essenziale della sicurezza che non dovrebbe essere mai trascurato, indipendentemente dalla presenza di qualsiasi soluzione di sicurezza di terze parti. Se il sistema operativo è obsoleto, non può più ricevere questi aggiornamenti critici. Se parlassimo, ad esempio, di una vecchia casa fatiscente, cambiare solo la porta non servirebbe, la scelta più adatta sarebbe quella di trovare una nuova casa. Lo stesso atteggiamento è necessario quando si tratta di garantire la sicurezza del sistema operativo a cui, ogni giorno, si affidano i propri dati preziosi",Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita