Falsi sondaggi online sul vaccino Pfizer per rubare informazioni personali e denaro

Secondo le ultime analisi della telemetria di Bitdefender Antispam Lab, è in corso una nuova truffa informatica che ha preso di mira la campagna vaccinale contro il Covid-19: la dinamica prevede la ricezione di una email fasulla che invita a partecipare ad un questionario per fornire la propria opinione sul vaccino Pfizer e che promette di regalare una gift card fino a 100 dollari. In realtà, se si cade nella “trappola” i criminali informatici sono in grado di rubare denaro e informazioni personali agli utenti.



Secondo le analisi di Bitdefender Antispam Lab, questa truffa ha già raggiunto oltre 200.000 consumatori da aprile ad oggi. La telemetria mostra una geo-targettizzazione della campagna di spam, con il 69,98% degli utenti presi di mira che si trova negli Stati Uniti.

In pratica i truffatori stanno usando il nome della nota azienda farmaceutica per rubare denaro e informazioni personali attraverso un falso sondaggio sul vaccino Covid-19. Gli utenti vengono invitati tramite email a partecipare a un programma riservato a persone adulte volto a raccogliere la loro opinione sul vaccino Pfizer. Il sondaggio viene promosso come anonimo, gratuito e si specifica che, con un po' di fortuna, i partecipanti possono ricevere una ricompensa fino a 100 dollari. I destinatari che aderiscono, cliccano sulla scritta 'Inizia il sondaggio ora' e vengono portati a un URL sospetto che carica immediatamente un test captcha.

Indipendentemente dal fatto che gli utenti verifichino o meno la loro identità umana, vengono reindirizzati alla pagina del sondaggio. In realtà, analizzandolo con attenzione, il "breve sondaggio" proposto non riguarda il vaccino COVID-19. I criminali informatici stanno sfruttando l’attenzione intorno alle campagne di vaccinazione a livello nazionale per rubare le informazioni degli utenti e arricchirsi. Per farlo, utilizzano un meccanismo noto all’utente, infatti, molti marchi invitano spesso i consumatori a compilare un sondaggio per ottenere piccoli premi o sconti sul loro prossimo acquisto. In questa specifica truffa, in cambio della compilazione del sondaggio fasullo a tema Covid-19, alle vittime viene offerto un premio ma viene anche richiesto di pagare una tassa nominale per coprire la spedizione. I truffatori spesso usano diversi escamotage per ottenere la fiducia degli utenti e spingerli a partecipare ai loro sondaggi: spacciarsi per aziende legittime e note è uno di questi.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita