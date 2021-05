Kaspersky: gli italiani considerano noioso installare gli aggiornamenti

ha presentato “Pain in the neck”, una campagna che ha lo scopo di indagare sulle abitudini degli utenti in merito all’aggiornamento dei dispositivi.Secondo quanto emerso da uno studio condotto da Kaspersky ad aprile 2021,Dall’indagine è emerso che, per buona parte degli intervistati,: il 34% ritiene di poterlo sfruttare per altre attività, anche se a discapito della produttività, mentre il 41% è contento di prendersi una pausa dalla tecnologia.Di norma,. Ad esempio,, quando non può utilizzare il proprio dispositivo,, ilmentre. I più impazienti,e continua a dedicarsi a quanto stava facendo prima di installare gli aggiornamenti.Nonostante gli utenti riconoscano i benefici di prendersi una pausa dalla tecnologia approfittando degli aggiornamenti,. La maggior parte delle volte questo accade perché le notifiche arrivano durante le ore di lavoro (35%), o perché l’utente in quel momento sta utilizzando il dispositivo per un’attività che non vuole interrompere (26%) o ancora perché non intende chiudere le applicazioni aperte (23%). Nel complesso,"Passare da un dispositivo all’altro in attesa che il ciclo di aggiornamenti di un device sia completato può essere sicuramente molto utile per non interrompere ciò che si sta facendo. Lo sport, la cucina o la meditazione possono però offrire una pausa dal lavoro e aiutare le persone a rilassarsi per poi riprendere le attività con più energia. Siamo contenti che molti degli intervistati seguano già pratiche salutari in attesa degli aggiornamenti e sarebbe sicuramente utile per tutti prendere esempio. Fare delle piccole pause non solo aiuta a migliorare l'umore, ma può anche aumentare la produttività",Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita