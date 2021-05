Il nuovo Anobii è online per tutti

fondata nel 2006, che da due anni fa parte della torinese Ovolab.Anche se ancora per un po' è possibile utilizzare la vecchia versione, grazie a un'opzione in homepage, il nuovo sito www.anobii.com è da oggi online, con una serie diMa cosa si intende per sito nuovo? Oltre al fatto che tutti gli utenti possono ora utilizzarlo, e non più solo chi l’ha provato nella beta pubblica disponibile nelle scorse settimane,? Forse, oggi Anobii diventa sempre più come il paradosso della nave di Teseo. La comunità digitale italiana dei lettori sta infatti cambiando un pezzettino alla volta.. Lentamente, come nel paradosso della nave di Teseo, si sta trasformando tutto. Ma l'identità rimane la stessa se, con il passare del tempo, tutti i suoi pezzi componenti sono cambiati?Se lo è chiesto anche J.J. Abrams quando ha ideato il romanzo "La nave di Teseo di V. M. Straka", scritto poi materialmente da Doug Dorst; ma ci hanno giocato anche Elisabetta Sgarbi con Umberto Eco e una pattuglia di personalità legate alla casa editrice Bompiani, che nel 2016 ha voluto fondare la casa editrice La nave di Teseo,; e ancora, se lo sono chiesto Visione e Visione bianco di WandaVision quando combattono ma trovano lo stesso il tempo perMa quello che rende Anobii “Anobii” sono, nuove idee e nuovi modi di pensare. E tutto questo non viene sostituito, anzi:Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita