Giornata Mondiale del Libro: qual è il libro più abbandonato di sempre in Italia?

Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien (abbandonato da 1581 anobiani)

Sulla strada di Jack Kerouac (1164)

Il nome della rosa di Umberto Eco (1149)

La coscienza di Zeno di Italo Svevo (1133)

Ulisse di James Joyce (1022)

Cent'anni di solitudine di Gabriel García Márquez (901)

Il Silmarillion di J.R.R. Tolkien (857)

L'eleganza del riccio di Muriel Barbery (829)

Che tu sia per me il coltello di David Grossman (806)

Siddharta di Herman Hesse (799)

Gomorra di Roberto Saviano (733)

Q di Luther Blissett (723)

1984 di George Orwell (723)

L'ombra del vento di Carlos Ruiz Zafón (695)

Delitto e castigo di Fyodor Dostoevski (695)

Curiosa classifica quella diffusa da Anobii in occasione della. Il social network dei lettori, che come noto deve il nome Anobii dal tarlo dei libri, o "Anobium Punctatum", cioè il nostro "topo di biblioteca", ha infatti stilato l'elenco deiAl primo posto spicca "Il Signore degli Anelli" di Tolkien, abbandonato da 1581 anobiani: il dato forse non stupisce molto, visto che si tratta di un, anche se si tratta di un'opera avvincente. Tra gli altri libri non finiti, ovvero lasciati a metà, magari dopo poche pagine, forse quasi alla fine, si segnalano al secondo posto "Sulla strada", di Jack Kerouac e al terzo posto "Il nome della rosa", di Umberto Eco.L'autore piemontese compare invece al primo posto in un'altra delle classifiche stilate dal social network dei lettori, quella degli. Quest'altra classifica vede alcuni ex-aequo nelle posizioni immediatamente successive, cona quota quattro libri abbandonati econ tre ciascuno.ll social network per chi ha la passione dei libri ha. Nel dettaglio, isono: