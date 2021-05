Twitter: lanciato il nuovo processo di verifica per ottenere il badge blu

Twitter ha iniziato a distribuire il nuovo processo di richiesta di verifica e ad esaminare le domande pubbliche di verifica sulla piattaforma.

Negli ultimi mesi, Twitter ha lavorato per chiarire i criteri di ammissibilità richiesti per il processo di verifica e ha lanciato

una nuova policy

che ha preso forma a partire dai

feedback rilasciati dagli utenti

. Twitter ha inoltre iniziato ad applicare la nuova policy, rimuovendo automaticamente il badge blu verificato dagli account che non soddisfacevano più i criteri di verifica aggiornati, così come da quelli che erano inattivi o incompleti.



Il lancio dell'applicazione segna il tentativo di Twitter per dare più trasparenza, credibilità e chiarezza alla verifica degli account.



Ma cosa significa essere un account verificato su Twitter?

Il badge blu è uno dei modi tramite i quali Twitter aiuta gli utenti a distinguere l'autenticità degli account che sono di alto interesse pubblico, e fornisce alle persone su Twitter più contesto su chi sta conversando con loro in modo da poter determinare se è possibile accordargli fiducia, un fattore, quest'ultimo, di fondamentale importanza per lo sviluppo di conversazioni più sicure e informate.

Insieme al lancio dell'applicazione per il processo di verifica, Twitter introduce anche nuove linee guida per gli account verificati su Twitter. Queste direttive hanno lo scopo di incoraggiare conversazioni più sicure per il miglioramento della comunità di Twitter in generale. I principi alla base di queste linee guida sono i seguenti: dare l'esempio; "twittare gli altri come vorrebbero essere twittati" (Tweet others how they want to be Tweeted); e servire la conversazione pubblica in modo autentico, rispettoso e con riguardo.

Come sempre, tutti gli account, compresi quelli verificati, devono seguire

le regole di Twitter

, e, in linea con quanto comunicato in passato, Twitter toglierà il badge blu a tutti gli account verificati che violeranno ripetutamente le regole della piattaforma.

Chi è idoneo al processo di verifica?

Per accedere al processo di verifica, bisogna rientrare in una delle sei categorie elencate qui di seguito:

Funzionari governativi

Aziende, brand e organizzazioni

Testate giornalistiche e giornalisti

Intrattenimento

Sport e gaming

Attivisti e influencer

Oltre ai criteri di idoneità specifici per categoria delineati dalla

policy per il processo di verifica

, gli account che faranno richiesta dovranno essere completi, ovvero dovranno avere un nome profilo, un'immagine profilo e un indirizzo e-mail confermato o un numero di telefono. Inoltre, l'account dovrà anche essere stato attivo negli ultimi sei mesi e dimostrare un record positivo di rispetto delle regole di Twitter.





Nelle prossime settimane, tutti gli utenti di Twitter cominceranno a visualizzare la nuova applicazione di verifica direttamente nella scheda Impostazioni. Il rilascio per tutti gli account sarà graduale per garantire un esame tempestivo di tutte le domande.

