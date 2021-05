In arrivo il suono di nuova generazione su Apple Music

Apple ha annunciato l’arrivo su Apple Music dell’Audio Spaziale con supporto per Dolby Atmos, che offrirà a chi ha un abbonamento una qualità audio all'avanguardia nel settore. Audio Spaziale dà agli artisti la possibilità di creare esperienze audio immersive per il propri fan caratterizzate da un suono limpido e multidimensionale. Gli abbonati ad Apple Music potranno anche ascoltare oltre 75 milioni di brani in Lossless Audio, come gli artisti li hanno creati in studio. Queste nuove funzioni saranno disponibili a partire dal mese prossimo senza costi aggiuntivi per chi ha un abbonamento a Apple Music.



è un'esperienza audio immersiva che permette ad artisti e artiste di mixare la propria musica in modo che il suono provenga da ogni punto intorno a chi ascolta, e anche dall'alto. Di default, Apple Music riprodurrà in automatico le tracce in Dolby Atmos su tutti gli auricolari e le cuffie AirPods e Beats con chip H1 o W1, e sugli altoparlanti integrati nei più recenti modelli di iPhone, iPad e Mac. Apple Music continuerà ad aggiungere nuove tracce Dolby Atmos e creerà una serie speciale di playlist Dolby Atmos per aiutare l'utente a trovare la musica che ama. Inoltre, gli album disponibili in Dolby Atmos saranno contrassegnati da un badge nella pagina dei dettagli, in modo da poterli identificare più facilmente.Al momento del lancio, gli abbonati potranno godersi, e musica che spazia fra tutti i generi tra cui hip hop, country, musica latina, pop e classica. Apple Music sta collaborando con artisti ed etichette discografiche per aggiungere nuove release e le tracce migliori del catalogo man mano che verrà creata musica appositamente per l'esperienza con Audio Spaziale. Insieme, Apple Music e Dolby stanno lavorando per dare a musicisti, produttori e fonici di mix gli strumenti per creare brani in Dolby Atmos, per esempio raddoppiando il numero di studi con tecnologia Dolby nei principali mercati, offendo corsi di formazione e fornendo risorse ad artisti e artiste indipendenti.Inoltre Apple Music renderà disponibile gli oltre 75 milioni di brani del suo catalogo anche in Audio Lossless. Appleper preservare ogni singolo bit del file audio originale. Questo significa che chi ha un abbonamento a Apple Music potrà ascoltare esattamente lo stesso sound che l'artista ha creato in studio., chi ha un abbonamento e usa l'ultima versione dell'app Musica potrà attivare l'opzione in Impostazioni > Musica > Qualità audio. Sarà possibile scegliere una risoluzione diversa per i vari tipi di connessione, per esempio cellulare o Wi-Fi, o per il download. I livello lossless di Apple Music parte dalla qualità CD, cioè 16 bit a 44,1kHz (kilohertz), e arriva fino a 24 bit e 48kHz, ed è riproducibile in nativo sui dispositivi Apple. E per i veri audiofili, Apple Music offre anche il formato Hi-Resolution Lossless fino a 24 bit e 192kHz.1