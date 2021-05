TCL 20 Pro 5G si unisce al programma Android 12 Developer Preview

ha annunciato oggi la disponibilità del programma Android 12 Developer Preview (versione Beta) per il suo smartphone TCL 20Pro 5G. Questo annuncio, in aggiunta alla recente collaborazione dell'azienda con Google come parte del progetto, rafforza l'impegno di TCL nel fornire agli utenti un accesso facile e veloce agli ultimi aggiornamenti software e funzionalità Android.Il programma Android 12 Developer Preview, relativo al test della, offre una serie di strumenti che aiuteranno gli sviluppatori a migliorare l'esperienza dell'utente e fornire un primo ambiente di test e sviluppo. Trattandosi di un prodotto beta, la fase di anteprima è rivolta agli early adopter e agli sviluppatori e non è destinata al grande pubblico.Dal lancio ufficiale del marchio TCL Mobile, TCL ha registrato una crescita significativa nel mercato globale degli smartphone. TCL 20Pro 5G,, è stato progettato per fornire il maggior numero di aggiornamenti software volti a migliorare l’esperienza d’uso, la visione di contenuti sul display, e la sicurezza e protezione della privacy, oltre che l’interfaccia utente, il comparto fotografico e altre funzioni avanzate per i consumatori.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita