HPE Aruba annuncia la soluzione Aruba UXI per dispositivi mobili

Aruba ha annunciato una soluzione embedded per dispositivi mobili che permette di avere visibilità sulle performance applicative e sull'esperienza degli utenti in roaming. Sviluppato in collaborazione con

, azienda innovativa focalizzata sul front line con soluzioni e partner che offrono vantaggi prestazionali, l'agent software

basato su AI e integrato all'interno dei computer mobili Zebra analizza il traffico voce e dati in tempo reale, segnalando in modo proattivo le criticità che potrebbero influire negativamente su prestazioni di applicazioni, connettività Wi-Fi, roaming e voce. Il preallarme inviato da Aruba UXI consente di avviare le azioni correttive necessarie per evitare impatti sulle applicazioni business-critical e sull'esperienza degli utenti finali. Il risultato è un uptime maggiore, una produttività superiore e una risoluzione più rapida dei problemi.



Questo annuncio nasce dalla collaborazione tra HPE Aruba e Zebra con l’obiettivo di offrire al mercato soluzioni tecnologiche mobili innovative per problematiche operative critiche all'interno di diversi settori verticali. Le capacità di test applicativo e di rete degli agent Aruba UXI basati su AI lavorano insieme a

per fornire una visione a livello di dispositivo con insight pre-analizzati relativi alla rete. I risultati sono presentati sul cruscotto intuitivo di Aruba UXI.

La soluzione permette ai team IT di automatizzare la raccolta, l'analisi e la risoluzione dei problemi di prestazioni in tempo reale, sfruttando i dati osservati dai dispositivi stessi che ne sono interessati, dal momento che i dati simulati o quelli storici non forniscono il medesimo livello di accuratezza dei dati live. Per esempio, le prestazioni di connettività e traffico voce possono variare molto quando ci si trova a livello del pavimento o in movimento su un carrello elevatore o mentre si sta effettuando un'operazione di picking in cima a un ripiano del magazzino. La combinazione degli agent Aruba UXI con Zebra Worry-Free Wi-Fi Edge Insights mette in evidenza queste differenze permettendo al personale IT – localmente o da remoto – di circoscrivere le soluzioni adatte con precisione. La modalità real-time della raccolta dei dati implica la capacità di acquisire e analizzare persino gli eventi transitori e momentanei che sarebbero altrimenti ignorati.





