Annunciate le date di distribuzione di leggende Pokémon

The Pokémon Company International ehanno annunciato nuovi dettagli per quando riguarda Pokémon Diamante Lucente, Pokémon Perla Splendente e Leggende Pokémon: Arceus, oltre a nuove funzionalità in arrivo in Pokémon HOME. Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendentesono in arrivo il 19 novembre 2021, mentre l'uscita di Leggende Pokémon: Arceus è prevista per il 28 gennaio 2022. Tutti e tre i titoli saranno disponibili esclusivamente per Nintendo Switch.Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente sono dei remake fedeli di Pokémon Diamante e Pokémon Perla, usciti per Nintendo DS nel 2006. Non importa se i giocatori hanno già esplorato la regione di Sinnoh in passato o se questa sarà la prima volta: ad attenderli ci sarà una fantastica avventura rivisitata per Nintendo Switch. La storia originale è stata riprodotta fedelmente, mentre alcune funzioni tornano con una veste tutta nuova. Il risultato è un'emozionante avventura nella regione di Sinnoh dal tocco nostalgico e innovativo allo stesso tempo.I Pokémon raffigurati nel nuovo design delle confezioni di Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente sono i Pokémon leggendari Dialga e Palkia. Nel corso delle loro avventure, gli Allenatori avranno l'occasione di scoprire il misterioso legame tra questi Pokémon e la regione di Sinnoh.In Leggende Pokémon: Arceus, la serie Pokémon prende una direzione tutta nuova, che unisce azione ed elementi tipici del genere RPG. La storia è ambientata nella Sinnoh del passato, molto tempo prima degli eventi raccontati in Pokémon Diamante e Pokémon Perla. I giocatori avranno il compito di creare e completare il primo Pokédex di questa regione, catturando, esaminando e studiando i Pokémon selvatici che la abitano.​La copertina, rivelata qui per la prima volta, raffigura l'imponente Monte Corona che domina il paesaggio della regione di Sinnoh del passato, dove sono ambientate le vicende di Leggende Pokémon: Arceus.Con il nuovo aggiornamento, i giocatori potranno usufruire del calendario di cattura. Questa funzione consente di visualizzare i propri Pokémon ordinandoli in base alla data di cattura.​ Inoltre, gli Allenatori potranno rivivere i momenti più belli delle loro avventure, come ad esempio il giorno in cui hanno catturato un determinato Pokémon o il giorno dell'evento o dell'occasione in cui ne hanno ricevuto uno in dono.​Questo aggiornamento introduce anche un'altra novità: d'ora in poi sarà infatti possibile visualizzare i Pokémon registrati nel Pokédex in Pokémon HOME da diverse angolazioni, compreso dall'alto e da dietro.​