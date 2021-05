Arriva anche a Bergamo il servizio Amazon della spesa in giornata

Scaricando sul proprio smartphone o tablet l’app Amazon, disponibile per dispositivi Apple (iOS) e Android, o sul sito

, inserendo il CAP si può verificare la copertura del servizio nella propria abitazione o nel punto scelto per la consegna. Attivando le notifiche, si saprà quando il servizio diventa disponibile anche nella propria area.

porta la comodità e la velocità del servizioin un altro dei centri nevralgici della Lombardia, la città di Bergamo. I clienti Amazon Prime residenti in città e zone limitrofe inclusi Curno, Ponte San Pietro, Dalmine, Seriate e Albano Sant'Alessandro, potranno scegliere trae le eccellenze firmate, la linea top di gamma della catena di supermercati, sul sito www.amazon.it/U2supermercato , oppure utilizzando l'app Amazon, beneficiando della consegna in giornata. Che si tratti della spesa settimanale per tutta la famiglia o di un'emergenza dell'ultimo minuto, in pochi click il carrello è pronto per essere consegnato.dalle 12:00 alle 20:00 dal lunedì al sabato e dalle 10:00 alle 14:00 la domenica, con consegna in finestre di due ore a scelta, senza costi aggiuntivi per ordini superiori a €50.Tutte le consegne della spesa in giornata nella città saranno completate dai nostri fornitori di servizi di consegna utilizzando i veicoli elettrici.