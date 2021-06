Apple: watchOS 8 porta su Apple Watch nuove funzioni di accesso e di connettività

Apple ha presentato in anteprima watchOS 8, con nuove rilevanti funzioni che rendono il sistema operativo per dispositivi wearable più evoluto al mondo ancora più indispensabile per aiutare l’utente a rimanere in salute, restare attivo e connesso.

Con gli aggiornamenti alle app Wallet e Casa, Apple Watch diventa uno strumento sempre più utile per aprire comodamente l’auto e le porte dei luoghi in cui l'utente vive, lavora e che visita. L’app Respirazione completamente reinventata e i nuovi tipi di allenamento Tai Chi e Pilates aiutano a restare in forma e a coltivare il benessere fisico e mentale, mentre con il nuovo quadrante Portraits e i miglioramenti alle app Messaggi e Foto è ancora più semplice rimanere in contatto con i propri cari.

watchOS 8 supporta poi Concentrazione, un potente set di strumenti disponibili con iOS 15 per aiutare a focalizzare l’attenzione e ridurre le distrazioni. Apple Watch si allineerà in automatico con qualsiasi impostazione di Concentrazione selezionata su iOS, così le notifiche da app e persone vengono filtrate in base a quello che si sta facendo al momento. Concentrazione usa l'intelligenza on-device per inviare suggerimenti in base alle abitudini dell’utente: per esempio, quando inizia un allenamento su Apple Watch, viene suggerita l’opzione corrispondente.







Ora è possibile impostare timer multipli su Apple Watch e assegnare a ciascuno un’etichetta specifica con Siri (per esempio “Timer bucato” o “Timer cucina”).

Con watchOS 8, sono ancora di più le app compatibili con il display Sempre attivo, tra cui Mappe, Mindfulness, In riproduzione, Telefono, Podcast, Cronometro, Timer, Memo Vocali e altre ancora. watchOS 8 aiuta gli sviluppatori a mantenere attive e sempre rilevanti le loro app con una nuova API Always-On per app terze parti.

Per assistere al meglio chi ha disabilità agli arti superiori, AssistiveTouch permette di usare Apple Watch con un solo braccio rilevando i gesti delle mani, così si può interagire senza toccare il display. Grazie ai sensori di movimento integrati, l'utente può rispondere alle chiamate in arrivo, controllare un puntatore di movimento onscreen e visualizzare un menu di azioni per accedere a Centro notifiche, Centro di Controllo e tanto altro.

La nuova app Find Items su Apple Watch permette di trovare gli oggetti taggati usando la rete Dov'è, mentre la nuova app Find Devices aiuta a localizzare i dispositivi Apple smarriti su cui è stato effettuato l'accesso con lo stesso ID Apple.

La nuova versione dell'app Musica consente di condividere brani, album e playlist tramite Messaggi e Mail, nonché di ascoltare musica e radio da un unico posto.

L'app Meteo ora supporta le notifiche sulle condizioni meteo estreme, che mostrano le allerte del governo su determinati eventi meteorologici di grande entità. L'app fornisce anche allerte sulle precipitazioni nella prossima ora e offre nuove complicazioni.

Configurazione famiglia introduce la possibilità di aggiungere le tessere dei mezzi di trasporto a Hong Kong, in Giappone e in alcune città cinesi e statunitensi, mentre Calendario e Mail includono ora l'opzione di aggiungere un account Google.

introduce la possibilità di aggiungere le tessere dei mezzi di trasporto a Hong Kong, in Giappone e in alcune città cinesi e statunitensi, mentre Calendario e Mail includono ora l'opzione di aggiungere un account Google. Apple Fitness+, la prima esperienza di fitness studiata per Apple Watch, amplia la sua offerta in watchOS 8 con il supporto per la modalità picture-in-picture e nuovi filtri. Inoltre ora è possibile interrompere e riprendere un allenamento in corso da qualsiasi dispositivo. Entro la fine del mese, Fitness+ introdurrà una nuova serie di allenamenti con Jeanette Jenkins, una delle esperte di fitness più ricercate al mondo, e una nuova serie speciale ispirata ad artisti famosi, con allenamenti al ritmo delle playlist di Lady Gaga, Jennifer Lopez, Keith Urban e Alicia Keys. La developer beta di watchOS 8 è disponibile per i membri dell’Apple Developer Program su Lasu developer.apple.com a partire da oggi. La beta pubblica sarà invece disponibile per gli utenti watchOS il prossimo mese su beta.apple.com . watchOS 8 sarà disponibile in autunno come aggiornamento software gratuito per Apple Watch Series 3 o modelli successivi abbinati a un iPhone 6s o modelli successivi con iOS 15.

