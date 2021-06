Garmin: CamperVan, il nuovo navigatore GPS rivolto al mondo di van e furgoni camperizzati

A partire dalla scorsa estate, il numero degli amanti della vacanza itinerante è cresciuto in modo esponenziale. Non solo camper e roulotte, ma anche van e furgoni camperizzati, scelti principalmente da una fascia di utenti tra i 30 e 40 anni di età. Soluzioni sempre più ricercate e apprezzate, per la loro praticità, per la facilità di guida e per la libertà di movimento, soprattutto quando non si ha una meta precisa.



si hanno chiare visuali dall'alto della zona in cui si sta transitando, in modo da scoprire percorsi nascosti verso località remote. BirdsEye è disponibile con download diretto sul dispositivo tramite Wi-Fi e senza abbonamento annuale. Un database precaricato consente di accedere rapidamente ad un elenco di campeggi, aree attrezzate e punti di sosta forniti da ACSI , Campercontact e Trailer's PARK .

Ed è proprio agli amanti di questo nuovo modo di viaggiare che si rivolge. Un dispositivo che permette di muoversi lungo strade tutte da esplorare, per un turismo giovane che necessita comunque di una guida puntuale e precisa.Per questo Garmin CamperVan prevede innovative funzionalità di viaggio che consentono, oltre a seguire sempre la giusta rotta, anche di non perdere la possibilità di ammirare le bellezze che si trovano lungo l'itinerario.È infatti il, che include immagini, descrizioni dettagliate e valutazioni su moltissimi luoghi di interesse, dando la possibilità di sapere in ogni momento se ci si trova in prossimità di un'attrazione per cui vale la pena fermarsi.Sull'ampiochiaro e di facile lettura di CamperVan, è possibile visualizzare le indicazioni fornite dalle sue esclusive funzioni di navigazione. Tra queste,che indica le migliori zone di sosta previste lungo il percorso: in questo modo si potrà spendere meno tempo nella ricerca di una sistemazione, dedicandolo invece alla pura esplorazione della zona in cui ci si trova. Allo stesso modo, tramite l'opzionesi ha indicazione dei luoghi da visitare e delle attività da provare intorno alla propria posizione. Informazioni molto utili anche per organizzare l'agenda del giorno successivo. Infine,consente di trovare le strade più avventurose ed emozionanti da percorrere, per godere della libertà che solo un viaggio non pianificato sa regalare.CamperVan inltre consente di avere sempre utili e precise informazioni sul luogo in cui ci si trova, per scoprirlo e conoscerlo anche nei suoi aspetti più segreti.