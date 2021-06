È in arrivo la nuova soundbar Creative SXFI CARRIER

Creative Technology ha annunciato la disponibilità di Creative SXFI CARRIER, la prima soundbar al mondo con olografia Super X-Fi, che detta un nuovo standard nel suo campo. Si parla di uno sviluppo congiunto con Dolby Laboratories, dove si sono unite le capacità di entrambe le aziende in ingegneria audio, design e tecnologie audio immersive. SXFI CARRIER ha ridefinito gli standard che una soundbar compatta può raggiungere. Ha già ricevuto numerosi consensi, inclusi 3 premi BEST OF CES quando è stata presentata in anteprima al CES 2020.



La prima soundbar con sistema di altoparlanti Dolby Atmos

La qualità audio delle soundbar compatte è tipicamente compromessa dalle piccole dimensioni che impediscono di ricreare un palcoscenico sonoro. SXFI CARRIER, nonostante sia lunga solamente 0.88m, garantisce un audio mozzafiato proveniente dalla prima soundbar con sistema di altoparlanti Dolby Atmos basata su un design Dolby personalizzato.



X-Fi Sonic Carrier reinventato in SXFI CARRIER

SXFI CARRIER porta avanti la meraviglia ingegneristica della pluripremiata soundbar Creative, X-Fi Sonic Carrier, chiamata dagli esperti del settore "la soundbar degli dei". Con l'innovativa tecnologia SuperWide ereditata da Sonic Carrier, che espande il palcoscenico oltre ogni immaginazione, SXFI CARRIER raggiunge il suo pieno potenziale e detta nuovi standard nel campo delle soundbar compatte. Lo sviluppo di SXFI CARRIER ha portato a integrare meticolosamente i concetti acustici sia Dolby Atmos che SuperWide per ottenere performance sonore pure e potenti. Composto da sette driver, ciascuno con il proprio amplificatore controllato DSP, SXFI CARRIER è in grado di produrre la stessa traccia sonora del Sonic Carrier a 15 driver, nonostante dimensioni e prezzo inferiori. Il tocco finale è un potente subwoofer wireless da 10", che garantisce i bassi necessari per completare l'offerta di una soundbar in grado di rivaleggiare un'esperienza cinematografica reale.



La prima soundbar con olografia Super X-Fi

SXFI CARRIER entra in una nuova dimensione in quanto prima soundbar al mondo con olografia Super X-Fi, tecnologia rivoluzionaria che ha vinto 23 premi BEST OF CES al CES 2019-2020. Super X-Fi ricrea il palcoscenico sonoro di un sistema di altoparlanti surround nelle cuffie e lo personalizza grazie a un'Intelligenza Artificiale per offrire un'esperienza di ascolto il più naturale possibile. Gli utenti potranno godersi l'audio cinematografico direttamente in cuffia per sentirsi come in una vera sala: una funzione molto utile quando si guardano film a tarda notte. Oltre a questo, SXFI CARRIER è dotato di un profilo con connettività versatile, che include Bluetooth e porte USB-C e USB-A. La porta HDMI eARC fornisce audio HD non compresso, i due ingressi HDMI 2.1 consentono il passaggio di un suono ricco e di un'immagine ad alta risoluzione da una sorgente video 8K. SXFI CARRIER offre la miglior esperienza audio home theater grazie alla compatibilità Dolby Vision.



Prezzo e disponibilità

SXFI Carrier è disponibile al prezzo di €999.99 su Creative.com.



