Smartwatch Super Mario prodotto da Tag Heuer in edizione limitata

L'idraulico più amato dei videogame è protagonista di uno. A produrlo è il prestigioso marchioper realizzare un'edizione limitata del suo, che sarà presente sul quadrante e in varie animazioni.I pochi pezzi prodotti saranno in vendita. Il ruolo di Super Mario non sarà solo decorativo: il simpatico idraulico apparirà saltuariamente per incoraggiare chi indossa l'orologio a fare attività fisica. Secondo Tag Heuer, la "personalità ottimista e attiva di Mario incoraggerà chi indossa di questo smartwatch a divertirsi facendo movimento".Il personaggio non sarà solo di ispirazione. Il quadrante dell'orologio diventerà. In più è stato progettato un sistema di ricompense di tipo gamification. Mario saluterà il proprietario dello smatwatch ogni mattina e, man mano che questo si muoverà, verranno visualizzate diverse animazioni. Sono programmate per apparire alUn aspetto che sarà molto gradito agli appassionati dei videogame è che le animazioni includono oggetti familiari dell'universo di Mario, come Super Mushroom, Pipe, Super Star e Goal Pole. Per aumentare la curiosità Tag Heuer ha fatto sapere cheGli utenti più pigri non saranno costretti a fare a meno di Mario, che si potrà comunque visualizzare sul quadrante in quattro diverse immagini con sfondi di vari colori, oltre a quelli immancabili rosso e blu. L'omaggio al personaggio dei videogame comprende anche, oltre a incisioni che riprendono gli oggetti di gioco.Non ultimo, sulla fibbia del cinturino e sulla corona è incisa la lettera M, mentre sul retro della cassa compare la scritta "TAG Heuer x Super Mario Limited Edition". Come per ogni smartwatch che si rispetti; si può scegliere fra modelli in pelle nera su gomma rossa e una alternativa sportiva con gomma rossa traforata. Ciliegina sulla torta è la custodia da viaggio in rosso Super Mario.