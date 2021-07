migliorare le condizioni e possibilità di accesso a connessioni internet stabili e performanti per le PMI nell’e-commerce, supportando queste ultime attraverso l’attuazione della strategia nazionale per la banda larga, tenendo conto della necessità di migliorare la stabilità e la velocità di Internet;

aumentare la capacità delle PMI nell'export attraverso l'e-commerce e programmi di formazione, ampliando la conoscenza sui programmi esistenti di promozione dell'export di e-commerce, cosi come i roadshow regionali virtuali o di persona, in particolare quelli coordinati dall'Istituto del Commercio Estero e dalle agenzie di promozione nazionali, fornendo informazioni aggiornate e pertinenti all'export di e-commerce.

Se in Italia lecon ilin più rispetto alla media dell’UE, di pari passo, con un tasso annuale atteso delentro ilMa cPer comprendere lea seguito della pandemia, UPS ha condotto un’con il supporto della società di consulenza Nathan Inc. in, tra cui l’Italia, dove sono state intervistatedi diversi settori. Tra quelle coinvolte,per chi vende online, l’export conta in media solo per il 20% delle vendite, il che indica che c’èper aumentare l’e-commerce e le esportazioni.Lacon prevalenza di aziende dei settori; il 77% delle imprese è nel business da oltre 10 anni e il 64% dei proprietari ha un’età compresa tra i 45 e i 64 anni.Del 46% delle aziende che effettua vendite online di beni o servizi, iIsi occupa diai clienti e ilunisce alledirette quelle in. Nella vendita online le aziende si rivolgono per il 66% sia a clienti domestici sia a internazionali, di contro il 34% si occupa solo di vendite online all’interno del Paese. Il 55% usa una piattaforma e il 13% il proprio negozio web per le vendite online.Se la, più inclini all’online,Oggi le aziende sono consapevoli dell’importanza del canale online. Per l’84% delle PMI che hanno partecipato alla ricerca, iniziare a vendere online aumenterebbe le loro sales, il 59% sarebbe motivato per attrare nuovi clienti e per il 47% l’e-commerce agevola l’espansione in nuovi mercati.Ma seper vendere i propri prodotti oltreconfine.Le principali sfide dell’e-commerce indicate dalle aziende sono legate ai, allae/o presentare l'IVA alle aziende, e quelle relative alla. Inoltre, per il 38% delle PMI le merci contraffatte del marchio '' rappresentano una minaccia per le esportazioni e-commerce.“Già prima della pandemia l’e-commerce consentiva anche alle aziende più piccole di accedere a nuovi mercati internazionali ampliando le possibilità di scelta per i consumatori. Oggi vediamo un’accelerazione del trend con il 49% delle PMI intervistate che non effettua ancora vendite online che vorrebbe iniziare a farlo. Per questo motivo è fondamentale porre l’e-commerce al centro delle decisioni di politica commerciale. In Italia, da 30 anni UPS supporta moltissime aziende, soprattutto PMI, per cui l’e-commerce è una vera leva.” – ha dichiarato“Il digitale - sottolinea- è stata l’arma più usata dalle piccole imprese per far fronte alle restrizioni imposte dalla pandemia e promuovere e vendere on line i loro prodotti, fare formazione, mantenere vivi i rapporti con fornitori e clienti. L’innovazione digitale è un fattore abilitante che potenzia la competitività delle piccole imprese, consentendo di commercializzare nel mondo la qualità made in Italy. La missione del PNRR dedicata alla digitalizzazione rappresenta quindi una grande opportunità per spingere i piccoli imprenditori in un percorso di sviluppo già avviato. Va potenziato il programma Transizione 4.0 con misure ad hoc per le micro e piccole imprese finalizzate a valorizzare le loro capacità creative ed adattive nei tantissimi campi in cui operano, favorendo non soltanto l’upgrade tecnologico ma anche la formazione ed il trasferimento delle nuove competenze, a partire da quelle del titolare dell’azienda”.Le principali destinazioni per l’export dell’e-commerce italiano sono Europa ed Eurasia, Nord America e Asia orientale e Pacifico e la maggioranza delle PMI (93%) sceglie di affidare le proprie merci a fornitori privati di trasporto sia per le spedizioni nazionali sia per le internazionali.Lespaziano dall’, all’- tra imballaggio, stoccaggio dell'inventario e spedizioni - fino allcon un accenno anche all’Mentre le tre aree in cui le PMI chiedono supporto al governo per espandersi nelle vendite online sono relative alle tasse e ai dazi, all’accesso alle informazioni di mercato di altri paesi, alle informazioni sui benefici degli accordi commerciali.Secondo i dati raccolti,quali i vari decreti 'Ristori', 'Sostegni', il fondo di garanzia salariale “Cassa Integrazione”, sovvenzioni e prestiti bancari, rimborsi per spese aziendali COVID-19 e il sostegno al pagamento dell’IVA. Solo il 26% del campione della ricerca non era a conoscenza dei programmi, mentre il 6% afferma di non essere a conoscenza delle misure intraprese dal governo. Dall’indagine si evidenzia anche che le PMI richiedono un più convinto supporto del governo per quanto riguarda l’accesso a informazioni più chiare sui requisiti del commercio elettronico, oltre che all’attuazione di politiche incentivanti per andare online.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita