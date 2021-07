Vivid, arriva la ricarica istantanea del conto via carta, Apple Pay e Google Pay

, la piattaforma che coniuga banking, investimenti e criptovalute in un’unica app, ha annunciato una nuova funzione: ora si potràanche tramite Apple Pay, Google Pay e qualsiasi carta di credito o di debito. Questa nuova possibilità si aggiunge a quella- implementata nelle scorse settimane - diin Open Banking dai conti di altre banche direttamente all’interno dell’app Vivid.Sfruttare tutti i vantaggi di- dal cashback con tantissimi brand agli investimenti senza commissioni, senza dimenticare il catalogo di oltre 50 criptovalute - diventa dunque ancora più facile e veloce: scaricata l’app e completata l’identificazione, basterà creare unae aggiungerla su Google Pay o Apple Pay per poter cominciare da subito a investire o utilizzare le funzionalità di banking, senza dover attendere diversi giorni per vedere la liquidità accreditata sul proprio conto.Per(i diversi conti che Vivid permette di creare gratuitamente) sarà sufficiente dunque inserire il numero di carta Visa o MasterCard, la data di scadenza e il codice di sicurezza.integra i criteri PSD2 di autenticazione forte direttamente nell’app, garantendo la massima sicurezza. Inoltre è possibile salvare la carta per le future ricariche, rendendo l’operazione ancora più veloce. Utilizzandobasterà invece selezionare la carta già salvata nel wallet e confermare attraverso i vari metodi disponibili: il codice personale, l’impronta digitale o il TouchID, il riconoscimento facciale o il FaceID.La nuova funzione - che sarà aperta gradualmente a tutti i clienti a partire da oggi - è, e prevede un minimo di 100 euro per ricarica. Per la prima ricarica,; dopodiché, i clienti con piano Standard potranno ricaricare in tempo reale fino a 200 euro al mese, mentre i clienti Prime manterranno il limite a 1.000 euro. In entrambi i casi si potrà scegliere qualsiasi metodo: Open Banking, Apple Pay, Google Pay, e carte di credito o di debito, in aggiunta ai tradizionali bonifici SEPA.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita