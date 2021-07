Satispay lancia il nuovo servizio “Tessere”

L’offerta dei servizi di

diventa sempre più ampia grazie a

, il nuovo servizio che consente di visualizzare e conservare in app documenti, come la tessera sanitaria e il codice fiscale, carte fedeltà dei supermercati e dei negozi dove si va più spesso, gift card e presto anche il green pass. In poche parole: tutte le tessere dotate di codice e barre e, a breve, anche QR code.



Per farlo basta accedere alla sezione "Servizi", selezionare il tab "Tessere" e caricare le proprie card in pochi passi scansionando con la fotocamera. Una volta che le tessere sono memorizzate all'interno dell'app, è possibile utilizzarle in qualsiasi momento in base a quella di cui si necessita. È sufficiente cliccare sulla tessera di interesse per aprirla e visualizzare il codice a barre da mostrare alle casse al momento del pagamento, oppure passarla sotto lo scanner se si effettua il pagamento nelle casse automatiche.