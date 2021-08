Galaxy Watch4 e Galaxy Watch4 Classic: Samsung rinnova l’esperienza smartwatch

, prodotto in collaborazione con Google, e dotati di, l’interfaccia utente di Samsung più intuitiva di sempre.Galaxy Watch4 è dotato del rivoluzionario, che vanta un design più piccolo e compatto, senza sacrificare la precisione nella misurazione. Questo nuovo sensore 3-in-1 utilizza un chip singolo per gestire tre potenti sensori di salute – Analisi Ottica della Frequenza Cardiaca, Analisi Elettrica del Cuore e dell’Impedenza Bioelettrica – così che gli utenti possano monitorare la pressione sanguigna, rilevare una fibrillazione atriale irregolare, misurare i livelli di ossigeno nel sangue e, per la prima volta, calcolare la composizione corporea.Ilfornisce un approfondimento sulla salute e la forma fisica generale, con misurazione di parametri chiave come la massa muscolare e scheletrica, il metabolismo basale, la percentuale di acqua e quella di grasso corporeo. Ora è possibile controllare facilmente la propria composizione corporea dal proprio polso, utilizzando solo due dita. In circa 15 secondi, i sensori dello smartwatch cattureranno circa 2.400 valori. I nuovi smartwatch sono dotati di una serie di funzionalità per il benessere, così da tenere traccia delle attività quotidiane e restare motivati, dando sempre il meglio di sé.È possibile scegliere tra un’, divertirsi con lecon amici e familiari o attrezzare una palestra in casa,, su cui visualizzare il conteggio delle calorie e le metriche della frequenza cardiaca, per un monitoraggio più semplice. E quando si è pronti a riposare dopo un allenamento intenso, la serie Galaxy Watch4 offre ilcon maggiori dettagli rispetto alle precedenti versioni. Non solo è possibile rilevare il suono del proprio respiro tramite uno smartphone compatibile, ma anche monitorare il livello di ossigeno nel sangue durante il sonno grazie allo smartwatch4Con la funzionalità, Galaxy Watch4 può aiutare a riposare meglio, grazie a una più chiara visione della qualità del sonno.Con la nuova One UI Watch di Samsung e Wear OS Powered by Samsung è stato possibile rendere l’esperienza smartwatch e Galaxy ancora più fluida. Con, le applicazioni compatibili sono automaticamente installate sullo smartwatch se scaricate sullo smartphone, e le impostazioni importanti, come le ore in modalità “Non disturbare” e i contatti bloccati, sono sincronizzati istantaneamente. Auto Switch assicura che le Galaxy Buds alternino l’audio tra lo smartphone e lo smartwatch, a seconda dell’utilizzo.È inoltre possibile controllare senza sforzo l’esperienza mobile con, la ghiera e i controlli via gesture. Muovendo l’avambraccio su e giù due volte è possibile ricevere chiamate e ruotando il polso due volte è possibile rifiutarle o ignorare notifiche e sveglie.La serie Galaxy Watch4 rappresenta inoltre la prima generazione di smartwatch a integrare, la nuova piattaforma che valorizza ogni aspetto dell’esperienza smartwatch. Realizzata da Samsung e Google, questa piattaforma rivoluzionaria consente di esplorare un ecosistema in espansione direttamente dal proprio polso, con popolari app Google, come Maps, e servizi Galaxy11 molto apprezzati, come Samsung Pay, SmartThings e Bixby. La nuova piattaforma include anche il supporto per le più importanti app di terze parti, come, disponibili su Google Play.Oltre all’hardware avanzato e all’interfaccia utente ancora più intuitiva, è possibile apprezzare esperienze integrate in maniera fluida e conveniente, grazie al proprio Galaxy Watch4. Ad esempio, la bussola integrata avanzata funziona in tandem con, per semplificare l’esplorazione di una nuova area.